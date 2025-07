Derthona Basketball Lab: si chiude un’altra stagione intensa per il settore giovanile

«Spesso si rischia di confondere lo straordinario con l’ordinario, ciò che è stato fatto in queste due annate appartiene decisamente allo straordinario: non è facile qualificarsi fra le migliori 8 d’Italia in una categoria (U19 Eccellenza) e tra le migliori 12 nell’altra (U17 Eccellenza) dove partecipano 200 squadre. È stato fatto un lavoro sul campo veramente ottimale: la finale di Next Gen, la Serie B Interregionale che ha dato l’opportunità di crescere ai ragazzi in maniera esponenziale, non posso che fare i complimenti a tutte le persone che hanno lavorato con il nostro staff», afferma Ablatico.

«Penso che anche il prossimo anno faremo un bel lavoro, nonostante si sia deciso di rinnovare ampliamente lo staff. Ci tengo a ringraziare Luca Ansaloni, perché nei quattro anni di sua gestione sono stati raggiunti dei risultati straordinari sotto tutti i punti di vista. Volevo salutare anche Enrico Rocco che va a ricoprire un incarico di prestigio all’interno della nostra Serie A Femminile. Un ringraziamento va anche a: Francesca Fichera, assistente preparatore che ci ha aiutato in questi anni, Dario Albasini che ha fatto un’altra scelta di vita condivisibilissima e gli auguro ogni fortuna, a Jimmy Gatti che ha fatto un’altra scelta di vita, lui è di Tortona e quando tornerà qui sarà sempre il benvenuto come fosse casa sua, infine Nicola Pernigotti, che avrà un nuovo incarico in linea con le sue scelte personali e accademiche».

«I complimenti – continua – vanno estesi a tutto il nostro staff, senza dimenticare tutti i ragazzi del minibasket, grazie a loro abbiamo fatto dei numeri incredibili per Tortona e speriamo, visti i nuovi spazi della Cittadella ed il Comune, ci aiutino ad avere gli adeguati spazi per gestire questo enorme numero di iscrizioni e a mantenere l’entusiasmo. Un ringraziamento va anche a tutti i ragazzi dell’Eccellenza, Gold e Regionali che hanno risposto sempre presenti lasciando un’impronta notevole. Le scelte fatte a malincuore, anche in senso di snellimento dei roster, hanno un’idea ben precisa in funzione tecnica partendo dai 2008 che devono riuscire ad essere il serbatoio della prima squadra, non per questo i ragazzi che non faranno più parte della nostra squadra hanno meno meriti nello sviluppo di questa stagione. A breve comunicheremo tutte le novità che ci saranno in ambito tecnico e di gestione del settore giovanile», conclude il dirigente bianconero.