Dodecarun, terzo record italiano per Carla Primo

«Senza il Dodecarun, non sarei mai tornata a correre un 1500 dopo così tanti anni». Carla Primo , classe 1970, dice che quando era scesa in pista per un 1500 «era ancora minorenne»: il circuito ideato da Giorgio e Steve Goggi l’ha riportata su una distanza ormai breve per lei e le ha regalato un nuovo record italiano. Primo ha sfiorato il muro dei 5 minuti, ma ha letteralmente distrutto il primato over 55 che apparteneva a Nadia Dandolo, una stella dell’atletica azzurra degli anni Ottanta. La veneta, nel 2017, aveva corso in 5’03”90. La piemontese, sulla pista di Vercelli, ha chiuso in 5’00”2.

«Sono contenta di correre con dei giovani talenti», ha commentato Carla, battuta sul traguardo solo da Sofia Cafasso, che con i suoi vent’anni è alla prima stagione nella categoria promesse: letteralmente, due generazioni a confronto. Eppure, dopo un avvio piuttosto lento (1’25” ai 400 metri), era stata proprio Primo a mettersi in testa al gruppo per fare l’andatura. Uno sforzo pagato nel finale, quando Cafasso ha messo in gioco la sua maggiore freschezza. Resta però il primato, il terzo per Carla Primo nel circuito Dodecarun, dopo quelli dei 3000 (10’35”15 a Cuneo il 22 giugno) e dei 5000 (18’01”9 ad Alessandria il 2 giugno). Quest’anno, l’atleta del Borgaretto ’75 ha fatto suo anche il record dei 10 km su strada, correndo in 36’28”.

Altro ritorno sui 1500 metri in campo maschile. «Non li correvo dal 2017 – ha detto Simone Carrera – E il mio primato personale risale addirittura al 2011. Una gara bellissima, dove bisogna dare tutto senza aver tempo di pensare a nulla».

Carrera ha nel mirino il primo posto della classifica generale del Dodecarun, ma la tenacia di Alessandro Cafasso non gli ha consentito il sorpasso. Nuovo tentativo a St.Christophe, dove il 23 luglio è in programma la decima tappa: un 5000 in pista. La gara è stata vinta dal ventitreenne Giacomo Osayuvama Aimar, protagonista di un ottimo allungo nel finale, che lo ha portato al traguardo in 4’03”2.

Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

RISULTATI

Uomini. 1. Aimar (Atl. Pinerolo) 4’03”2; 2. Carrera (SM35, Casone Noceto) 4’04”7; 3. A. Cafasso (Alpi Apuane) 4’10”7; 4. Bernasconi (allievo, Forza e Coraggio) 4’26”6; 5. Caresana (Podistica Robbiese) 4’27”2; 6. Arnaudo (SM40, Cambiaso Risso Genova) 4’27”2; 7. Sovera (SM35, Atl. Saluzzo) 4’32”6; 8. Barbantani (Pod.Robbiese) 4’44”4. Altra serie: 1. Marcato (cadetto, Ermenegildo Zegna) 4’48”6; 2. Lepera (SM45, Olipiatletica) 4’50”8.

Donne. 1. S. Cafasso (Battaglio Cus Torino) 4’58”2; 2. Primo (SF55, Borgaretto ’75) 5’00”2; 3. Valente (Lyceum Roma XIII) 5’07”2; 4. Ferro (SF50, Vittorio Alfieri Asti) 5’10”8; 5. Ricceri (Unione Giovane Biella) 5’20”1; 6. Perone (Futuratletica Piemonte) 5’32”1; 7. Laino (SF45, Brancaleone Asti) 5’34”5; 8. Cammaleri (SF55, Borgaretto ’75) 5’46”4; 9. Rabbia (Brancaleone Asti) 6’06”3; 10. Mocci (Bio Correndo Avis) 6’06”9.

Queste le classifiche del circuito dopo otto prove

Uomini. 1. A. Cafasso (Alpi Apuane) 558 punti; 2. Carrera (Casone Noceto) 532; 3. Sovera (Atletica Saluzzo) 470; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 394; 5. Zanotti (Atl. Pinerolo) 252; 6. Perardi (Sport Project VCO) 250; 7. Aimar (Atl. Pinerolo) 236; 8. Fontana (Fulgor Prato Sesia) e Pazzinetti (Sport Project VCO) 230; 10. Cane (Frecce Bianche) 206.

Donne. 1. S. Cafasso (Battaglio Cus Torino) 732 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 462; 3. Primo (Borgaretto ’75) 382; 4. Borello (Atletica Canavesana) 262; 5. Rabbia (Brancaleone Asti) 233; 6. Cammaleri (Borgaretto ’75) 225; 7. Ierardi (Atletica Levante); 8. Laino (Brancaleone Asti) 186; 9. Menditto (Atletica Alessandria) 176; 10. Giusto (Atl. Pinerolo) 166.

Classifiche complete e regolamento su www.dodecarun.it e www.irunning.it