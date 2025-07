Reale Mutua Torino: MaCio Teague è gialloblù!

Classe 1997, guardia di 193 cm, Teague arriva da una stagione divisa tra la Bundesliga tedesca e il massimo campionato polacco. In Germania ha vestito la maglia del Brose Bamberg, storico club della easyCredit BBL, con cui ha disputato 9 partite segnando 8.7 punti di media (con un season-high da 16 punti nella vittoria contro l’Alba Berlino del 3 novembre). Ha proseguito la stagione in Polonia con lo Śląsk Wrocław, viaggiando a 11.6 punti di media con un eccellente 48.9% da tre punti in 14 partite.

Giocatore con mentalità vincente e leader carismatico, formatosi in un contesto universitario di altissimo livello come quello di Baylor, MaCio Teague è una guardia che fa del tiro la sua arma migliore (39% dall’arco in carriera tra college, NBA G League ed Europa), con qualità da ball-handler e capacità di creare soluzioni efficaci anche dal palleggio, sia in avvicinamento a canestro che da fuori.

LE DICHIARAZIONI

MaCio Teague (giocatore): «Sono contento di aver firmato con Torino. Ho preso questa decisione perché credo di poter aiutare la squadra a vincere più partite possibili. Ho avuto una buona chiacchierata con coach Moretti: ho sentito subito, da parte sua, fiducia nei miei confronti e la volontà di inserirmi in un sistema dove posso portare valore. Mi aspetto una stagione competitiva. Voglio contribuire portando la mia leadership».

Paolo Moretti (allenatore): «MaCio Teague è un giocatore che ho seguito da diversi anni, sin dai tempi di Baylor, un college con un programma eccellente soprattutto per le guardie. Ha avuto una carriera universitaria di altissimo profilo, culminata con la vittoria del titolo NCAA. Credo molto nelle sue qualità: è un giocatore che può fare tante cose in campo, ma soprattutto è un leader e ha una grande attitudine. Sono convinto che con lui potremo compiere un ulteriore salto di qualità, aiutandolo al contempo a esprimere tutto il suo potenziale».

LA CARRIERA DI MACIO TEAGUE

Nativo di Cincinnati, Ohio, Teague si forma tra la Summit Country Day School, la Walnut Hills High School e la prestigiosa Montverde Academy. Inizia il college a UNC Asheville, dove si distingue per due stagioni (15.4 punti di media da freshman e doppia nomina nel miglior quintetto della Big South Conference), prima di trasferirsi a Baylor. Dopo l’anno di stop obbligatorio per le regole dei trasferimenti NCAA, diventa subito protagonista con i Bears, venendo inserito nel secondo quintetto della Big 12 Conference nella stagione 2019/20 (quella interrotta per la pandemia da COVID-19). Nel suo ultimo anno, firma 16 punti di media con il 40% da tre e saluta il pubblico dei Bears con una prestazione da ricordare nella “Senior Night”: 35 punti e 10 triple (eguagliando il record dell’ateneo per tiri da tre realizzati in una singola partita). Il coronamento della sua esperienza a Baylor arriva poco dopo, con la storica vittoria del titolo NCAA nella finalissima contro Gonzaga, in cui risulta il miglior realizzatore con 19 punti. Nel 2021 prova a giocarsi le sue carte a livello NBA, partecipando alla Summer League e al training camp con gli Utah Jazz (4 presenze per lui in preseason), poi gioca la sua prima stagione da professionista in G League con i Salt Lake City Stars. Il debutto europeo arriva nel 2022 a Oldenburg (Germania), quindi il passaggio allo Czarni Slupsk in Polonia (13.5 punti di media). Inizia la stagione 2024/25 nuovamente in Germania con il Brose Bamberg e infine il ritorno in Polonia con lo Śląsk Wrocław. Ora, l’approdo in Italia con la maglia della Reale Mutua Basket Torino.