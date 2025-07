La Bertram preleva l’ex Trento e AEK Prentiss Hubb

Secondo nuovo arrivo americano nel settore piccoli per la Bertram Derthona Basket . Il club bianconero comunica di aver sottoscritto un accordo con Prentiss Hubb , di ritorno in Italia dopo l’esperienza di due stagioni fa a Trento e quella finita da poche settimane all’AEK Atene, con cui è stato avversario del Derthona nella Basketball Champions League.

Play-guardia di 190 cm per 80 kg, 26 anni, Hubb si appresta a vivere con il Derthona la quarta stagione da professionista della sua carriera, svolta tutta in Europa dopo l’uscita dal college di Notre Dame. Il nuovo esterno dei Leoni è reduce da un’annata all’AEK in cui ha raggiunto la semifinale-playoff del campionato greco persa contro l’Olympiacos Pireo, poi vincitore del torneo, e la Final Four della BCL, chiusa al terzo posto perdendo la semifinale contro la trionfatrice Malaga.

Giocatore con spiccate abilità al tiro da fuori e da passatore, il nuovo giocatore della Bertram ha chiuso l’ultima stagione con medie di 10.5 punti e 4.4 assist con il 37.7% al tiro da tre nelle 45 partite giocate tra Grecia e BCL, competizione quest’ultima dove ha prodotto 12.6 punti, 3.3 rimbalzi e 3.6 assist in quasi 26 minuti di media con il 41.7% da oltre l’arco. Spicca in particolare la prestazione sfoderata proprio contro la Bertram nell’andata del girone delle Top 16: 30 punti in poco più di 29’, 5/9 da tre per un totale di 10/14 dal campo, 6 rimbalzi e 3 assist per il successo degli ateniesi (93-86), andati ad un soffio dalla vittoria anche nel ritorno a Casale Monferrato sfruttando altri 18 punti dello statunitense.

La stagione nella penisola ellenica aveva fatto seguito all’avventura italiana con Trento, con cui nel 2022/23 ha giocato 32 partite tra LBA e Coppa Italia a 11.5 punti e 4.9 assist in 24.7’ per partita tirando oltre 7 volte da tre con il 36.3% di realizzazione, aggiungendo altra esperienza nelle coppe europee con la partecipazione all’Eurocup dopo la Champions League dell’anno da rookie in Europa con i tedeschi dell’MHP Riesen Ludwigsburg.

Prentiss ritroverà a Tortona due vecchie conoscenze, Paul Biligha, già compagno di squadra a Trento, e l’assistant coach Andrea Vicenzutto, con lui all’AEK.

DICHIARAZIONI

«Prentiss è il giocatore che cercavamo. Porta il perfetto mix di talento, esperienza e durezza che sono sicuro aiuterà molto la nostra squadra. Siamo contentissimi di accoglierlo», il commento del coach Mario Fioretti.

LA CARRIERA

Nato il 19 marzo del 1999 ad Upper Marlboro, Maryland, i suoi anni al college li ha vissuti tutti a Notre Dame, chiudendo il quadriennio con i Fighting Irish con un’ultima annata da 14.6 punti e 5.8 assist e il riconoscimento personale dell’inserimento nel terzo miglior quintetto dell’ACC l’anno prima. La sua carriera in Europa comincia nel 2022/23 in Bundesliga al Ludwigsburg, club da cui è appena arrivato al Derthona anche il compagno di reparto Ezra Manjon. Le prestazioni in Germania (15.0 punti e 5.6 assist in 30.6’) gli valgono la chiamata in Serie A da Trento. Poi l’approdo greco all’AEK e la nuova tappa in Italia.