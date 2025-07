S.G. Concordia: i risultati del Campionati Nazionali Silver di Rimini

All’interno di questa kermesse si svolgono anche i Campionati Nazionali Silver di Ginnastica Ritmica, gare affollatissime, dove le posizioni in classifica sono ravvicinatissime, con range molto stretti, che rendono difficile raggiungere le prime posizioni ed il podio.

Per ogni categoria, è prevista una gara di Qualificazione, che dà vita alla classifica assoluta All Around, dove si sommano i punteggi dei due attrezzi presentati da ogni ginnasta, ed una Finale di Specialità, a cui accedono solo le prime 10 qualificate in ogni attrezzo.

Per questo, grande è la soddisfazione quando si conquista una medaglia o si arriva a a collocarsi nella parte alta della classifica.

Da Chivasso è partita alla volta della pedana Riminese una folta rappresentanza della S.G. Concordia: 22 ginnaste, che si sono alternate nei vari Livelli e categorie, portando a casa un bel risultato, costituito da 10 podi, 1 Oro, 6 Argenti, 3 Bronzi e la qualificazione per 22 Finali.

Il via alle “danze” lo ha dato Lidia Amicone, che nel Livello LE, il più complesso dal punto di vista tecnico, si è laureata Campionessa Italiana alla palla nelle Allieve 4, dove ha conquistato l’Oro, classificandosi al 9° posto nell’All Around.

Tocca poi alle ginnaste che gareggiano nel Livello LD: nelle A5, con 135 ginnaste in gara, Elena Romano ha vinto l’Argento sia alla palla che al nastro, classificandosi 4^ All Around, mentre Chiara Bonora, 5^ All Around, ha conquistato l’Argento al cerchio e il Bronzo alle clavette.

Nelle S1 Angelica Tramontana è 6^ All Around su 129 ed è 8^ al cerchio, Marta Tarasco, J1, è 5^ nella Finale al cerchio.

Bello l’esordio delle più piccole nella categoria A1: Diana Tuccini è Bronzo nell’All Around e Argento alla palla, Ginevra Gamberini è 5^ nella Finale alla fune.

Nel Livello LC2 Junior 1 conquistano la Finale Beatrice Zanella, 4^ al cerchio e 7^ alla palla, Ginevra Giordana, 4^ alla fune e 9^ alle clavette, e Zoe Gamba, 5^ alla palla. Nelle Junior2 Greta Marotta è 12^ al cerchio.

Nel Livello LC1 arriva l’Argento alla palla per Rebecca Prato, A4, l’Argento al nastro per Martina Amedei, Junior1, il Bronzo al cerchio per Adele Oliviero, A1, mentre Sara Di Marco è 5^ nella Finale alla palla, e Valentina Da Mota Calzolari è 18^ al cerchio.

Nel Livello LB1 Giulia Randazzo conclude al 5° posto assoluto su ben 196 ginnaste in gara e va in Finale con entrambi gli attrezzi, classificandosi 5^ al corpo libero; Elisa Ferrero, A4, è 9^ nella Finale al corpo libero; nelle A2 Aurora Bretto, Noemi Mignano e Aurora Scordi svolgono buoni esercizi in una gara affollata e difficile.

Infine la squadra Open, formata da Amedei, Araujo, Gamba, Giordana, Marotta, Tarasco, Tramontana e Zanella gareggia nella Serie D LC, posizionandosi a metà classifica.

Ad accompagnare le Concordine sulle pedane riminesi, le instancabili tecniche Marica Osti, Martina Brosio, Giulia Manusia e Giulia Maggio. Una lunga maratona, al termine della quale ginnaste e tecniche sono rientrate in palestra, per riprendere gli allenamenti estivi, durante i quali si preparano i nuovi esercizi per le gare del periodo autunnale.