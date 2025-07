Asti Padel Teams: ottava Giornata di Campionato CSI 2025

Primi verdetti in questa Prima Fase del Campionato “Errebi Mobility” di padel a squadre del CSI di Asti . A-Team, grazie alla vittoria per 3-0 su F.T.P. Soc. Coop. nella serata di mercoledì 2 luglio, si porta a 23 punti in classifica, un punteggio che la rende matematicamente qualificata al Girone Gold riservato alle prime quattro classificate di questa prima fase e che inizierà, insieme ai Gironi Silver e Bronze, nella settimana del 29 luglio, prima della pausa estiva prevista per tutto il mese di agosto.

F.T.P. Soc. Coop., capace di portare al tie-break i campioni in carica Pro nel primo set (7-6/6-2/6-0), si trova attualmente al terzo posto a 16 punti, dietro a Those Six (20) che ha dovuto affrontare un turno di pausa a causa del rinvio dell’incontro con Costa Barber Shop 10973, che si disputerà martedì 8 luglio.

Al quarto posto a 14 punti troviamo Arena Padel Team che martedì 1° luglio si fa “rubare” un punto da Net King Padel (6-0/3-6/6-3) ma può ancora tentare il sorpasso in classifica poiché si trova ad una gara giocata in meno rispetto a F.T.P. che riposerà alla penultima giornata.

Nella zona Silver troviamo Costa Barber Shop a 11 punti, ferma per rinvio, raggiunta ad un punto da I Puntazos, tornati finalmente alla vittoria dopo 5 giornate contro 100k: un 3-0 (6-4/6-1/6-3) che fa morale e che permette di scavalcare Treni Golf Asti Padel, fermi a 9 punti per riposo.

A 8 punti troviamo Addominal, altra squadra molto valida ma che sta faticando più del previsto e che ha faticato anche contro Benfatto Smash Team nella serata di martedì 1° luglio: dopo aver vinto il primo set 6-4, i casalesi ristabiliscono il pareggio con un 6-3 perdendo con il medesimo risultato nella terza frazione.

Nella zona Bronze troviamo quindi ancora Net King Padel a 5 punti, Benfatto S.T. a 2 punti e 100k ancora alla ricerca dei primi punti che potrebbe trovare nello scontro diretto di mercoledì 9 luglio proprio contro Benfatto, una sfida che potrebbe decretare l’ultimo posto nella prima fase.

Martedì 8 luglio ben tre gli incontro previsti al circolo Asti Padel: sul campo 3 “Banca di Asti” F.T.P. Soc. Coop. è chiamata a mantenere i piani alti contro Addominal, che invece sembra intenzionata a fare qualche passo avanti; situazione simile per Arena Padel Team che sul campo 4 dovrà fare i conti con Treni Golf A.P.; Those Six, grazie al turno di riposo di A-Team, potrà riprovare l’aggancio nel recupero previsto sul campo 2 contro Costa Barber Shop, squadra che sarà anche impegnata in casa giovedì 10, presso il circolo Waya Padel, contro Net King Padel.

Risultati, classifica e calendario completo sul sito ufficiale del CSI di Asti