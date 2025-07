Fitarco Piemonte: Campionato Regionale 3D a Villar Focchiardo

Stefano Casaroli (Arcieri di Volpiano) conquista il titolo nel compound maschile battendo 82-72 Giuseppe Marco Abagnale (Arcieri del Sesia); terzo posto per Claudio Slaviero (Arc. Collegno) che conquista la vittoria solamente alle frecce di spareggio (10*-10) contro Federico Bellè (Arcieri Cameri). Al femminile, la finale oro è un derby per gli Arcieri Iuvenilia con la vittoria di Francesca Aloisi su Noemi Matzutzi 83-75, terza posizione per Anna Bonzani (Arcieri Cameri).

Nell’arco istintivo maschile si impone di una sola lunghezza 67-66 Gianfranco Piovano (Arcieri delle Alpi) nella finale contro Marco Gastaldi (Arclub I Falchi Bra), chiude il podio Sergio Cappai (Arclub I Falchi Bra). Al femminile, Laura Filangieri conquista il titolo battendo 46-44 Barbara Bo nel derby dell’Arclub I Falchi Bra; terza piazza per Tamara Firinu (Arclub Fossano).

Nell’arco nudo maschile si conferma ancora una volta Ferruccio Berti (Arcieri Iuvenilia) 76-72 su Stefano Rosso (Arcieri delle Alpi), terzo posto per Davide Morra (Arcieri delle Alpi). Elisa Medico vince 71-70 la finale nel derby degli Arcieri delle Alpi su Marta Pavan; terza posizione per Eminia Giolo (Comp.Arc.Arengo).

Nel longbow maschile ad imporsi è Danilo Fornasier (Arcieri delle Alpi) 57-55 su Natale Marocco (Arcieri Clarascum), terza posizione per Fabio Abrate (Arcieri Clarascum). Al femminile, il podio finale vede la vittoria di Estephanie Silvana Giordana (Arcieri delle Alpi) su Santa Consoli (Arcieri Rupe di Viana) e Piera Falco (Arc. Comp. degli Orsi).

Negli Under 20 spazio solamente per gli scontri dell’Arco Nudo maschile: vittoria per Jacopo Dotta (Arcieri delle Alpi) 59-41 su Nicolò Parola (Arcieri dell’Elice), terza posizione per Davide Bozzo Rolando (Arcieri del Sesia).

100-89 è la vittoria degli Arcieri Iuvenilia (Berti, Bevolo, Bruno) sugli Arcieri Clarascum (Capra, Marocco, Rivetti), terzo posto per l’Arc. Collegno (Belmonte, Narese, Slaviero).

Vittoria per gli Arcieri Iuvenilia anche nel mixedteam compound con le frecce di Bruno e Aloisi sugli Arcieri Cameri (Bonzani, Bellè), terza posizione per gli Arcieri Alpignano (Di Pierno, Di Pierno).

Gli Arcieri delle Alpi (Medico, Rosso) vinco il titolo nell’arco nudo mixedteam battendo in finale gli Arc. Comp. degli Orsi (Cavallero, Brachet Barbuse), chiude il podio il duo dell’Arc. Collegno (Nicoletti, Belmonte).

Vittoria degli Arcieri delle Alpi (Marotta, Piovano) anche nell’istintivo mixedteam sull’Arclub I Falchi Bra (Bo, Gastaldi), terza piazza per gli Arc. Comp. degli Orsi (Capobianco, Allume).

Risultati completi: https://www.ianseo.net/Details.php?toId=23380