Eurogymnica: due bronzi agli Europei di Lleida

La competizione è iniziata il 3 luglio con le semifinali dei Freestyle e solo le prime 12 di ogni categoria hanno avuto accesso alla finale: l'obiettivo è stato centrato da tutte e 3 le nostre individualiste, che nonostante qualche incertezza hanno saputo distinguersi tra le avversarie. La finale si è disputata sabato e ad aprire le danze è stata la D'Acri nella categoria Freestyle Youth.

Dopo il quinto posto delle qualifiche, la giovane speranza biancoblu ha rimontato di due posizioni, salendo sul terzo gradino del podio tutto italiano, alle spalle di Alessia Pasquinelli (argento) e Chiara Perotto (oro) e portando a casa un importante risultato per l'Italia, solamente sfiorato nel 1988, ma non ancora realizzato. Per la società guidata da Luca Nurchi, si è trattato della prima medaglia in campo internazionale, da quando, tre anni fa, i dirigenti di Eurogymnica decisero di inaugurare la sezione twirling, ereditando ciò che restava del Twirling Chivasso. Il "sesto attrezzo" come viene chiamato il Bastone in casa EG, dopo i cinque della ritmica, da allora ha regalato un crescendo di emozioni ai supporters dell’Onda Blu, mettendo in bacheca svariati titoli italiani, le prime convocazioni in azzurro, fino a questo bronzo europeo che resterà negli annuari societari. Non sarà il solo, poiché nella giornata di domenica, è arrivato un secondo bronzo grazie alla performance nella squadra detta "Okto Team", all'interno della quale militava la veterana di Eurogymnica, Elisa Gregori, insieme ad altri grandi atlete delle società di Cormano, Lg2, Santa Cristina, Ninfea e Rivolta. Un team che ha rappresentato l'Italia nella categoria senior e che ha dato una dimostrazione di grande compattezza, coordinazione e maturità, da parte di tutte le componenti.

Sul podio continentale, dunque, due atlete di Eurogymnica a simboleggiare una sorta di passaggio di testimone, tra l'esperta Gregori e la stellina nascente D'Acri. Finalista anche Noemy Vecchio, che ha gareggiato nella categoria Rhythmic Twirl Junior. Alla sua prima esperienza internazionale si è dovuta confrontare con atlete di alto livello, concludendo al dodicesimo posto. Ancor meglio è andata a Elisa Massari, Freestyle Junior, primo posto in semifinale, terminata poi al quinto posto in finale.

Il palmares internazionale di Eurogymnica a questo punto può dirsi strabiliante, con il titolo europeo ai cinque cerchi e il bronzo nell’All Around, per quanto riguarda la ginnastica ritmica, grazie a Chiara Cortese e poi questi altri due, ultimi bronzi nel twirling. E non finisce qui, visto che dal 2 al 10 di agosto, al Pala Inalpi di Torino si terranno i mondiali e tra le migliaia di atlete iscritte, a giocarsi una medaglia ci saranno ancora delle EGirls.