Campionati Italiani Para-Archery 2025, Mijno campionessa assoluta

Continua l'incredibile carriera di Elisabetta Mijno, l'atleta degli Arcieri delle Alpi, rientrata in attività dopo uno stop legato ad un intervento chirurgico nei mesi scorsi, vince il dodicesimo titolo italiano nel ricurvo open femminile, l'ottavo di fila grazie al successo in finale su Veronica Floreno per 6-2, confermando così la prima posizione in qualifica e il titolo di classe.Al maschile, medaglia d’argento per il doppio degli Arcieri Cameri (Airoldi, Garavaglia) che si arrendono in finale 1-5 alla Dyamond Archery Palermo.