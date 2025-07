Al Pala Gianni Asti torna la Turin Acro Cup di Ginnastica Acrobatica

Da venerdì 11 a domenica 13 luglio al Pala Gianni Asti (ex Pala Ruffini) di Torino la SGG-Società Ginnastica Grugliasco, sotto l'egida della Federazione Ginnastica d'Italia, organizza l’edizione 2025 della Turin Acro Cup, competizione internazionale per club di ginnastica acrobatica. L'ingresso per assistere alle gare, patrocinate dalla Città metropolitana di Torino, sarà gratuito. Saranno in gara coppie di atleti di tutte e 5 le categorie della ginnastica acrobatica: Beginners, Pre-Youth, Youth, Junior e Senior.