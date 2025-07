Vertical del Malpaset: mercoledì 9 luglio a Trana

Mercoledì 9 luglio a Trana ritorna il Vertical del Malpaset , organizzato dai Piossasco Trail Runners . Parliamo di una gara di trail running con una distanza da percorrere di 2,3 km e un dislivello positivo di 512 metri . L'evento è una delle tappe dei Crazy Vertical Sunsets 2025 . Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 18 in piazzale Unità d'Italia e lo start viene dato alle 19,30 .

La competizione, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Kriccattiva e patrocinata anche quest’anno dalla Città metropolitana di Torino, propone un percorso impegnativo in un ambiente naturale ideale per gli appassionati di corsa in montagna. L'evento include anche yoga al tramonto, massaggi e un DJ set.

Le iscrizioni si chiudono martedì 8 luglio alle 16. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale dell'evento.