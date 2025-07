Pallamano Derthona: una nuova stagione, la stessa passione

La A.S.D. Pallamano Derthona 1983 comunica ufficialmente che, per la stagione sportiva 2025/2026, la prima squadra non prenderà parte al campionato nazionale di Serie A Silver. Una scelta non semplice, frutto di valutazioni approfondite, resa necessaria dalla venuta meno di alcune promesse economiche su cui avevamo costruito il progetto sportivo della nuova stagione. Nonostante questo, grazie al supporto costante dell’Amministrazione Comunale e di chi ha sempre creduto in noi, restano intatti la nostra determinazione, la voglia di crescere e quell’energia che da oltre quarant’anni è il motore della Pallamano Derthona.

Sappiamo bene che il sacrificio più grande lo stanno affrontando i nostri ragazzi. Sono loro che, con fatica e merito, si erano guadagnati la Serie A sul campo, e oggi si trovano a dover rinunciare a quel traguardo per scelte che non dipendono da loro. A loro va la nostra gratitudine e il nostro impegno. Abbiamo due mesi davanti per costruire un nuovo cammino insieme, per ridare senso e motivazione al loro impegno quotidiano. Siamo con loro, adesso più che mai, e vogliamo che sentano che questa società non li lascia soli, ma riparte proprio da loro.

Il progetto Pallamano Derthona non si ferma. Anzi, rilancia.

Stiamo già lavorando alla prossima stagione con lo stesso spirito che ci ha guidati in questi anni: fare della pallamano un’opportunità concreta di crescita sportiva, educativa e sociale per i giovani del territorio. La partecipazione al campionato di Serie B sarà l’occasione per continuare a valorizzare il nostro vivaio, favorire la crescita dei nostri atleti e rilanciare il progetto con rinnovata energia.

A conferma della volontà di investire sul futuro, abbiamo avviato un importante potenziamento dell’area marketing e comunicazione, con l’obiettivo di offrire agli sponsor visibilità reale, presenza costante sul territorio e nuove opportunità di collaborazione. Vogliamo costruire insieme a chi crede nello sport un percorso di valore, basato su relazioni trasparenti, passione e senso di appartenenza.

Il nostro impegno resta lo stesso: formare persone prima che atleti, costruire comunità prima che vittorie.

Continueremo ad allenarci, a giocare, a crescere a Tortona. Con una certezza: torneremo a competere al massimo livello, forti del sostegno di chi sceglierà di accompagnarci in questo percorso.

Invitiamo aziende, istituzioni e cittadini a condividere con noi questa nuova sfida, per continuare a scrivere insieme una storia fatta di passione, identità e futuro.

La Pallamano Derthona va avanti. E riparte da qui.

Per informazioni, collaborazioni o proposte di sponsorship: derthonapallamano@hotmail.com

Sito: www.pallamanoderthona.com

Instagram/Facebook: @pallamanoderthona