Rainbow Team: Campionato Europeo di Formula 4

Fine settimana complicato per Oleg Bocca e il Rainbow Team, impegnati nella tappa lettone del Campionato Europeo di Formula 4. Durante le prove libere di sabato, il giovane pilota ha subito un incidente: nessuna conseguenza fisica per lui, ma il motore della sua imbarcazione è rimasto danneggiato.

Grazie al lavoro straordinario dei meccanici, che hanno avuto a disposizione solo mezz’ora per intervenire, Bocca è riuscito comunque a prendere parte alla gara di qualificazione di 7 giri, pur non avendo potuto disputare le prove cronometrate. Partito dall’ultima posizione, ha recuperato due posizioni, ma il risultato non è stato sufficiente per accedere alle gare finali.

Un weekend da dimenticare, ma con la consapevolezza di aver dato tutto. Il team guarda ora ai prossimi appuntamenti con determinazione e spirito di rivalsa.