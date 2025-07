BEA Chieri e coach Franz Conti ancora insieme

Per la stagione sportiva 2025/2026, BEA Chieri parte dalle conferme. Dopo i suoi primi tre anni in Arancione, Coach Francesco Franz Conti resterà alla guida della Prima Squadra, impegnata nel campionato di Serie C Interregionale grazie alla salvezza conquistata nei mesi scorsi. Sarà sua, quindi, la responsabilità tecnica della fascia Under 19 e Senior, per stringere un legame sempre più stretto tra l’ultimo step del Settore Giovanile e una Prima Squadra arancio-nera sempre più giovane. In quest’ottica sarà proprio Franz Conti il capo allenatore del gruppo Under 19 Gold, fresco campione regionale, e parallelamente guiderà anche il gruppo Under 15 Eccellenza.

Classe 1983, Coach Conti vanta una lunga carriera da giocatore professionista. Per 17 stagioni gioca tra Serie B e A2,. Dal 2017 torna a Torino, nelle fila del Don Bosco Crocetta, dove inizia il percorso in panchina, seguendo vari gruppi giovanili. Da head coach dei crocettini in C Gold, si dimostra da subito un allenatore preparato e tra i migliori del panorama piemontese.

Arrivato a BEA Chieri nel 2022, da subito porta la Prima Squadra chierese nei vertici della pallacanestro regionale, con tre Finali con in palio una storica promozione in Serie B Interregionale e una salvezza in un campionato di C Interregionale di altissimo livello.

Sotto la sua guida, il Settore Giovanile trascorre annate all’insegna dello sviluppo, con tanti giocatori lanciati nel mondo senior e verso i massimi palcoscenici nazionali.

«Abbiamo trovato l’accordo per proseguire la progettualità con entusiasmo con Coach Conti – commenta il GM Salvatore Morena – L’obiettivo rimane sempre quello di crescere a ogni stagione. La novità della stagione sarà il supergruppo, Prima Squadra e i campioni in carica dell’Under 19 Gold, sotto un’unica guida tecnica. Franz avrà il compito di sviluppare e lanciare l’ultimo tratto del Settore Giovanile verso il mondo senior. Con il suo staff, affronterà la Serie C Interregionale, ma anche la Under 19 Gold e la DR2. Siamo sicuri che anche in questa stagione, così come nelle ultime, contribuirà attivamente allo sbocciare di nuovi atleti in BEA. Sarà anche la stagione del ritorno a casa e per la Prima Squadra l’extra stimolo sarà sicuramente riempire il PalaGialdo».

Le prime parole di Coach Conti dopo il rinnovo con BEA Chieri: «Stiamo allestendo un gruppo unico di lavoro con ragazzi dell’Under 19 e i senior della Serie C Interregionale. Ci sono conferme importanti e nuovi innesti di valore. Avrò la responsabilità di questi due gruppi uniti, quindi l’impegno è doppiamente stimolante. Seguirò poi anche i 2011 nel campionato 15 Eccellenza: sono un gruppo unito, con grandi margini di crescita. In più, tornare al Pala Gialdo con il parquet per le partite casalinghe sarà qualcosa di speciale!».