Fulgor Basket Omegna: tra conferme e volti nuovi, prende forma il roster 2025/26

LE CONFERME Andris Misters , guardia lettone classe 1992, sarà ancora una delle colonne del roster rossoverde. Nella passata stagione ha viaggiato a 15.7 punti, 4.6 rimbalzi e 3.6 assist di media. Giocatore completo, d’esperienza, e molto amato dalla tifoseria, Misters rappresenta una figura di riferimento sia in campo che fuori. «È stato un leader tecnico ed emotivo – commenta il DS – ha mostrato forte attaccamento al club e al territorio».

Jacopo Balanzoni, centro classe 1993, ha firmato un nuovo contratto triennale con la Fulgor. Otto stagioni già trascorse in maglia rossoverde, per un totale di presenze e rendimento che raccontano l’importanza del lungo comasco nel progetto Fulgor. La scorsa stagione ha chiuso con 12 punti, 6.3 rimbalzi e 1.1 assist di media.

«Jacopo è parte della nostra identità – spiega il DG Padulazzi – e il suo rinnovo rappresenta una scelta forte in continuità con i nostri valori».

NUOVI ARRIVI

Federico Casoni – Ala, classe 1997, 201 cm. Arriva da Ravenna dove ha registrato 7.3 punti e 6.8 rimbalzi di media. Fisicità, duttilità e ottima propensione al tiro da tre.

Alessandro Voltolini – Play/guardia, classe 2001, 192 cm per 85 kg. Reduce da una stagione positiva con Fiorenzuola (Serie B Nazionale), con 9.1 punti, 1.8 rimbalzi e 1.8 assist. Atleta dinamico, intenso e con grande spirito di squadra.

Voltolini verrà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi venerdì 18 luglio alle ore 19:45 al Lido di Baveno.

Emanuele Trapani – Playmaker, classe 1999, 182 cm per 78 kg. Proviene dalla Fabo Herons Montecatini, con cui ha disputato due stagioni culminate in altrettante finali. Nell’ultima regular season ha prodotto 9.7 punti, 3.1 rimbalzi e 3.2 assist a partita. Giocatore di ritmo e impatto, dotato di ottima visione di gioco e solidità difensiva.

Giacomo Baldini – Guardia/ala, classe 1996, 190 cm per 88 kg. Reduce da una stagione da protagonista con Lumezzane (Serie B Nazionale), in cui ha viaggiato a 15.2 punti, 3.6 rimbalzi e 1.8 assist. Profilo versatile, esperto e capace di accendersi nei momenti decisivi.

Baldini verrà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi lunedì 14 luglio alle ore 19:45 presso l’Hotel Rosa di Baveno.

Manuel Di Meco – Ala, classe 1997, 202 cm per 105 kg. Nella passata stagione a Lumezzane ha totalizzato 8.8 punti, 4.4 rimbalzi e 1.2 assist. Giocatore duttile e combattivo, con doppia dimensione vicino e lontano da canestro. Ha mostrato sin da subito grande entusiasmo nel vestire la maglia rossoverde.

La società Paffoni Fulgor Basket prosegue il lavoro di costruzione del roster in vista del prossimo campionato di Serie B Nazionale, con l’obiettivo di continuare a essere competitiva e ambiziosa, nel rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono il progetto.