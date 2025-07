Asti Padel Teams: nona giornata di campionato CSI 2025

Nel recupero dell’ottava giornata di martedì 8 luglio Those Six sfuma la possibilità di ottenere la qualificazione matematica al Girone Gold perdendo 3-0 contro un incontenibile Costa Barber Shop 1973 (6-2/6-3/6-2 i parziali).

Nella stessa serata, ma per la nona giornata, solamente uno l’incontro disputato dei due in programma, Treni Golf Asti Padel vince infatti a tavolino con un triplo 6-0 a causa dell’assenza di Arena Padel Team. Avvincente invece la sfida tra F.T.P. Soc. Coop. e Addominal: partono bene i primi con la “coppia d’oro” Liuni-Montalbano con un netto 2-0, ma sul game-point per il 3-0 un fallo a rete fa calare la concentrazione tanto da permettere a Paparella-Zavattero di recuperare e di portare a casa la prima frazione col risultato meritato di 6-3. Gli altri due set vedono l’ingresso in campo di Guttadauro per gli Addominal ma soprattutto di uno strepitoso Andrea Varaldi (FTP) che sbaglia pochissimo e infila un punto dietro l’altro, portando i suoi a vincere 6-4 entrambi i set.

Mercoledì 9 luglio 100k porta a casa la sua prima vittoria con un rotondo 3-0 (6-1/6-0/7-5) contro Benfatto Smash Team, vittoria che li schioda dall’ultimo posto in classifica e condanna i casalesi alla matematica del Bronze, anche se ci sarà per tutti ancora possibilità di qualificarsi ai playoff tramite lo spareggio Silver-Bronze che si disputerà alla fine della seconda fase, ovvero a settembre.

Giovedì 10 Costa fa di nuovo 3-0, questa volta ai danni di Net King Padel (6-1/6-3/6-0) nel cosiddetto “derby della Waya”, giocato tra le due squadre del Waya Padel proprio in questo circolo, sul campo 1 dal manto rosso.

In classifica comanda sempre A-Team, questa settimana a riposo ma già certa della qualificazione al Gold con 23 punti, seguita da Those Six ferma a 20 e tallonata da F.T.P. (18) e Costa Barber Shop (17). Arena Padel Team (14), a causa di questa sconfitta a tavolino, esce dalla zona Gold ma con ancora alcune chance di qualificazione poiché le due squadre precedenti devono ancora affrontare il riposo. Anche i Treni Golf (12) non perdono le speranze, due vittorie piene negli ultimi due match potrebbero portare al Gold. Nelle ultime due giornate se la dovranno vedere coi Puntazos (10) e con Addominal (9), due compagini che devono fare attenzione se vogliono mantenere la posizione nella zona Silver, poiché Net King Padel (5) e 100k (3) potrebbero fare il colpaccio al fotofinish. Benfatto avrà occasione nella seconda fase per rifarsi e tentare il tutto per tutto allo spareggio, qualora riuscisse a vincere il Bronze e a qualificarsi.

Nella prossima giornata vedremo ben tre incontri martedì 15 luglio: sul campo 2 dell’Asti Padel incroceranno le pale Addominal e Treni Golf, sul campo 3 Arena e Benfatto mentre sul 4 100k e Net King Padel per tentare la scalata.

Mercoledì 16 big-match tra A-Team e Those Six, un assaggio di playoff sul campo 3, e I Puntazos vs. Costa Barber Shop sul campo 4, altra gara che non sarà sicuramente priva di emozioni.

Risultati e classifica su https://www.csiasti.it/attivita-adulti/padel/campionato-estivo/regular-season-maschile-2025/