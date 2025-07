Bertram Derthona: Gianmaria Vacirca è il nuovo Direttore Generale

Vacirca approda a Tortona dopo l’esperienza come Assistente General Manager all'Olimpia Milano. Anche in vista dell’imminente esordio nella nuova Arena cittadina, la sua nomina è stata ritenuta strategica per la capacità di combinare una lunga esperienza cestistica con un solido background nei settori media e marketing.

Nel suo nuovo ruolo in bianconero Gianmaria sarà responsabile della gestione e dell’indirizzo strategico delle attività sportive (staff tecnico, performance team, staff medico, settore giovanile e scouting) e di tutte le attività corporate (marketing, commerciale, amministrativo, media e ticketing).

La Società augura a Gianmaria Vacirca buon lavoro per questa nuova sfida.

Il presidente Marco Picchi: «Siamo felici di riabbracciare Gianmaria e di affidare alla sua professionalità e alla sua visione il presente ed il futuro del Derthona Basket. Voglio ringraziare Beniamino Gavio per aver, fin dal primo giorno, giocato un ruolo da protagonista e per aver supportato l’idea di riportare a Tortona un manager che condivide con noi i valori e l’amore per il nostro Club. Questa scelta testimonia e rafforza ancor di più le ambizioni che vogliamo coltivare dentro e fuori dal campo».