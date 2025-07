Reale Mutua Torino: risoluzione consensuale con coach Boniciolli

Reale Mutua Basket Torino comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere fino al 30 giugno 2026 con Matteo Boniciolli. Arrivato a Torino nell’estate del 2024, Boniciolli aveva assunto il ruolo di capo allenatore della prima squadra fino allo scorso mese di febbraio. La società desidera ringraziare coach Boniciolli per la professionalità, la dedizione e l’impegno mostrati durante la sua esperienza a Torino, augurandogli il meglio per la prossima tappa della sua carriera.