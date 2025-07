Fitarco: Campionato Regionale Campagna 2025 a Cameri

A Cameri (Novara), per la precisione in località Tenuta Bornago, si è svolto domenica 13 luglio il Regionale Tiro di Campagna che ha segnato anche la fine degli eventi regionali per il 2025. Grazie all’organizzazione degli Arcieri Cameri, dopo il percorso di qualifica sulle 24 piazzole, spazio agli scontri per i titoli regionali assoluti individuali, squadre e mixedteam.