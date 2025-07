5ª Valle D'Aosta Supermarathon: Davide Gambino e Ivana Kolaric vincono la maratona

Clima e atmosfera ideale, a Pont Saint Martin, per la 5ª edizione della Valle d'Aosta Supermarathon , evento organizzato dal Club Super Marathon Italia . La manifestazione ha fatto registrare il record di iscritti , con quasi 350 partenti che si sono dati battaglia sulle tre distanze: 10 km 21,5 Km e 43 km. Notevolissima inoltre la rappresentanza di podisti stranieri, con oltre 120 partecipanti in rappresentanza addirittura di 36 Paesi.

La prova sui 43 km, la distanza regina, ha visto il successo di Davide Gambino (Asd Gate-Cral Inps), che ha chiuso la sua fatica in 2:54'28. Secondo posto per Alessio Grillini (Liferunner) in 3h03'43, con un ritardo di 9'14. Terza piazza per Federico Gilardi (G.S.A. Valsesia) con il tempo di 3h09'12.

Nella gara femminile si è invece imposta la podista serbaIvana Kolaric, con il crono di 3h18'20. Niente poker di successi per l'albanese naturalizzata italiana Mirela Hilaj (Tapascione Running Team), che dopo aver tagliato il traguardo in 3h45'50 si è dovuta accontentare del secondo gradino del podio. Terza la maratoneta francese Iorane Zmaic, in 3h58'37.

Una delle principali protagoniste della vigilia, la nota atleta di casa Francesca Canepa, ha deciso stamattina di ridurre la sua fatica partecipando alla mezza maratona e rinunciando alla maratona. La valdostana classe 1971 ha chiuso al quarto posto la prova sui 21,5 km vinta da Stefania Pulici (Brontolo Bike Asd) in 1h26'54, davanti a Anna Rapetta (Fidal Runcard) in 1h42'21 e a Cecilia Mazzei (Gruppo Podistico Rossini) in 1h43'38. La mezza maratona maschile ha invece premiato Claudio Mazzola (Asd Team Km Sport) che ha fermato il cronometro dopo 1h13'46. Piazza d'onore per il francese Mickael Bontemps in 1h18'19, sul terzo gradino del podio Manuel Montesi (Fidal Runcard) in 1h24'46.

Infine, la gara breve sui 10 km, ha visto il successo tra gli uomini di Rossano Pignocchino(Atletica Monterosa Fogu Arnad) in 37'07, secondo Michele Riva (Fidal Runcard) in 37'22, terzo Massimo Cavanna (Maratoneti Genovesi) in 37'34. Nella 10 km femminile la vittoria è andata a Rosalba Gianzante (G.S. Orecchiella Garfagnana) con il tempo di 41'35, che ha regolato Carmela Spagnolo (Fidal Runcard) seconda in 52'45 e Elena Odetti (Asd Podistica Torino) in 57'32.

Grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale di Pont Saint Martin per la manifestazione che ha avuto il suo quartier generale in Via Emile Chanoux, nei giardini di fronte all'ingresso della Piscina Comunale, sede di partenza e arrivo della Valle d’Aosta SuperMarathon. Tutte le gare sono scattare alle ore 9, con percorso lungo il torrente Lys, da attraversare grazie a un suggestivo passaggio su una passerella sospesa, per poi esplorare le meraviglie del fondovalle fino a Donnas, dove era previsto un giro della locale pista da atletica leggera.

Così Paolo Francesco Gino, presidente del Club Super Marathon Italia: «Venire sulle strade di casa rappresenta per me un grande motivo di gioia. Poter condividere questo splendido territorio con tanti amici e appassionati di podismo, giunti da tantissime latitudini del mondo, fa di questa giornata un'esperienza impagabile».