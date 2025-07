Cuneo Volley: promozione in prima squadra per il centrale Giulio Colasanti 

Il Cuneo Volley mantiene la tradizione legata al progetto Fiöi , promuovendo in prima squadra un atleta del vivaio cuneese al termine del percorso giovanile. Entra quindi a far parte del roster della Superlega biancoblù, il centrale Giulio Colasanti , romano di nascita in arrivo dalla Polisportiva Dilettantistica Apsia Sport Club , da due anni a Cuneo grazie al progetto giovanile. Una crescita importante quella fatta dall’atleta, che vivendo nella foresteria cuneese, ha maturato l’esperienza di vivere, allenarsi e studiare lontano da casa, diplomandosi negli scorsi giorni proprio a Cuneo presso il Liceo Scientifico.

Nelle ultime due stagioni Giulio ha assistito dalla tribuna insieme ai compagni e ai coach ad alcune partite al palazzetto di Cuneo per analizzarle, ora scenderà sul taraflex insieme alla squadra per allenarsi in settimana e il giorno della gara: «Non vedo l'ora di far parte della squadra che finora vedevo dagli spalti e vivere il tifo dall'interno del campo».

Qual è la prima sensazione che hai provato nell’essere chiamato in prima squadra?

«Soddisfazione, per la coronazione degli sforzi fatti da quando ho cominciato a giocare, e soprattutto per quelli degli ultimi due anni».

Cosa significa per te far parte di una squadra di Superlega?

«Significa avere la possibilità di allenarmi ad alto livello, con professionisti esperti del massimo campionato italiano, ma soprattutto poter imparare da loro nel quotidiano in palestra».

Cosa ti aspetti dalla stagione e qual è il tuo obiettivo personale?

«Mi aspetto di migliorare il più possibile tecnicamente e fisicamente, ma in special modo mentalmente, apprendendo dai compagni di squadra più esperti. Personalmente spero di migliorare quotidianamente e raggiungere un livello competitivo per ritagliarmi qualche opportunità».