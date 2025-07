Tamburello a muro: iniziano le semifinali di Serie A

Inizia nel prossimo fine settimana la fase cruciale della stagione 2025 di Serie A del Tamburello a muro . Stanno infatti per iniziare i play off fra le quattro formazioni che si sono meglio classificate durante il campionato, iniziato nel marzo scorso e protrattosi fino a domenica scorsa. Se già da qualche giorno erano chiari i nomi delle formazioni che avrebbero avuto accesso alle semifinali, solo domenica scorsa è stato decretato l’ordine dei posizionamenti per il quale è stato necessario attendere i risultati delle partite della giornata conclusiva. Capolista è la formazione del Grazzano Badoglio mentre al secondo piazzamento si trova il Portacomaro , terzo è il Rilate di Montechiaro d’Asti e quarto il Rocca d’Arazzo .

Le semifinali cominceranno sabato 19 luglio alle 16.30 con l’incontro Portacomaro-Rocca mentre domenica 20 luglio, sempre alle 16.30, verrà dato il fischio d’inizio al match Grazzano-Rilate. Nel weekend successivo si procederà a campi inversi: sabato 26 luglio (ore 16.30) si giocherà Rocca-Portacomaro mentre domenica 27 luglio, alle 16, si disputerà Rilate-Grazzano. Nel caso in cui la stessa formazione dell’accoppiamento non si aggiudichi entrambi gli incontri di andata e ritorno si procederà alla “bella” valida per lo spareggio, da tenersi durante la settimana successiva al secondo turno delle semifinali, per arrivare così a decretare i nomi delle finaliste che si contenderanno lo scudetto 2025.