Reale Mutua Torino: Antonello Sorci nuova guida tecnica del settore giovanile 

Reale Mutua Basket Torino comunica un aggiornamento sulla guida tecnica del settore giovanile in vista della stagione sportiva 2025/26. Dopo quattro stagioni insieme e profonde riflessioni reciproche, si sono divise le strade tra il club gialloblù e il responsabile del settore giovanile Francesco Raho . Chiamato da Basket Torino nell’estate 2021, Raho è stato protagonista della costruzione e dello sviluppo del neonato settore giovanile gialloblù, guidandone la crescita in questi ultimi quattro anni con impegno, dedizione e grande professionalità. La società prende atto della sua scelta e lo ringrazia sentitamente per il lavoro svolto e per il supporto etico e morale di alto profilo che ha sempre garantito. Basket Torino augura a Francesco Raho il meglio per il suo futuro, sia sul piano personale che su quello professionale. Contestualmente, Basket Torino annuncia l’ingresso di Antonello Sorci come nuovo responsabile del settore giovanile .

Classe 1988, originario di Alghero, Sorci vanta un ampio bagaglio di esperienze nel panorama del basket giovanile di alto livello, sia a livello di club che di squadre nazionali. Dopo gli inizi con la Dinamo2000, nel 2016 viene nominato Responsabile Tecnico Territoriale per la Sardegna. Nel 2019, in qualità di assistente allenatore, conquista la medaglia di bronzo agli Europei U16 con la Nazionale italiana. Dal 2019 al 2021 ha allenato i gruppi Under 15, 16 e 18 Eccellenza di Pallacanestro Brescia, per poi trasferirsi a Cantù, dove ha collaborato con coach Marco Sodini in prima squadra ed ha allenato nel settore giovanile di PGC – Progetto Giovani Cantù. Nel 2023 entra nello staff di BluOrobica Bergamo, dove ricopre il ruolo di capo allenatore della U17 Eccellenza e assistente con l’U19 Eccellenza e in Serie B Interregionale. Sorci è attualmente impegnato nel raduno della Nazionale Italiana U18, come assistente di Marco Sodini in vista degli Europei di Belgrado in programma a fine luglio.

«Sono molto contento del ruolo che mi è stato affidato e della sfida che ci aspetta», afferma con soddisfazione Antonello Sorci. «Sto iniziando a conoscere lo staff e i vari gruppi, il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere, con entusiasmo, energia e qualità nel lavoro quotidiano con tutte le squadre. Cercheremo di collaborare sempre di più con il territorio, per ampliare la nostra base e contribuire alla crescita complessiva del club, dando un apporto concreto anche alla prima squadra. È chiaro che non tutti diventeranno giocatori di Serie A, ma è giusto avere dei sogni, ed è nostro compito accompagnare questi ragazzi nel loro percorso, aiutandoli a raggiungere il livello più alto possibile e formandoli non solo dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto umano. Questa è l’idea che voglio portare. Basket Torino è una realtà di riferimento per la città, essendo in Serie A2: deve rappresentare uno stimolo continuo per il settore giovanile, affinché ci siano sempre più giovani appassionati e coinvolti nel nostro progetto».

Reale Mutua Basket Torino dà il benvenuto ad Antonello Sorci, con la certezza che la sua esperienza, competenza e visione rappresenteranno un ulteriore passo avanti nella crescita del progetto giovanile gialloblù.