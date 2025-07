Cuneo chiude il mercato ufficializzando Nathan Feral

Il Cuneo Volley chiude ufficialmente il Roster della prossima stagione in Superlega; sarà il giovane talento francese Nathan Feral a ricoprire il posto due di Cuneo. Sull'arrivo di Nathan a Cuneo, queste le parole del DS Paolo Brugiafreddo : « È stata una trattativa importante, ringrazio la Società di Tolosa per la disponibilità nell’accettare le volontà del giocatore e la nostra richiesta e l'agenzia che rappresenta il ragazzo per l'enorme lavoro svolto ».

L’atleta transalpino classe 2003, ha mosso i primi passi nel Club di casa, il Besançon Volley-Ball dal 2015 al 2021, durante i quali ha anche vestito la maglia della Nazionale giovanile arrivando secondo al Wevza U19 nel 2021.

A diciotto anni è stato chiamato dalla selezione francese giovanile France Avenir, l’accademia permanente con sede a Montpellier e militante nella Ligue B che funge da centro di allenamento dei giovani talenti pallavolistici francesi per prepararli al livello più alto, che in Francia è subito la Ligue A. Nel 2023 la chiamata del Toulouse Volley Club della Ligue A, dove Nathan ha espresso le proprie capacità, chiudendo la stagione 24/25 al 5° posto nella classifica per ruolo di Opposto e al 1° posto per Battute vincenti con 57 Aces realizzati (+17 dal secondo posto) . Tra la prima e la seconda stagione a Tolosa, l’Oro agli Europei U22 del 2024. L’anno scorso la prima chiamata ai collegiali con la Nazionale Francese Seniores e quest’estate la convocazione per la tappa di VNL in Canada, dove tra l’altro ha realizzato il suo primo punto da “les Bleus” ed è stato nella gara contro l’Italia lo scorso 14 giugno.

Anche per Nathan la prossima stagione a Cuneo sarà la prima nel campionato di Superlega italiano, oltre che la prima esperienza fuori patria: «Ho sempre sognato di andare a giocare nei campionati più importanti, l'Italia era il mio obiettivo principale. Cuneo mi ha offerto una vera sfida, che mi ha subito interessato».

Cosa significa per te essere un giocatore del Cuneo?

«È un onore. Cuneo ha una vera cultura pallavolistica e indossare questa maglia è motivo di orgoglio e responsabilità. Grandissimi giocatori francesi hanno partecipato alla sua storia».

Qual è il tuo obiettivo personale per la prossima stagione?

«Voglio davvero portare tutto quello che so fare in campo alla squadra, per contribuire al club e ai suoi obiettivi».

Dai primi colloqui con Presidente, Ds e Coach è o sono emersi dei focus?

«Abbiamo parlato dei miei punti di forza, ma anche degli aspetti del mio gioco che posso migliorare. E di come potrò dare il mio contributo alla squadra. È un collettivo rinnovato che dovrà orientarsi rapidamente».

C’è qualcosa che vorresti dire a Cuneo e ai cuneesi?

«Non vedo l'ora di incontrarvi tutti in palestra! La vostra energia è una parte fondamentale di ciò che rende questo club speciale. Mi piacciono le grandi atmosfere e ho visto quella del Palazzetto di Cuneo, non vedo l'ora di essere lì! Spero che potremo condividere dei bei momenti insieme. A presto!».