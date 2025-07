Biella Motor Team: doppio impegno nel prossimo weekend

Doppio impegno nel prossimo weekend per la scuderia Biella Motor Team. Gli equipaggi con le auto moderne saranno impegnati nel Rally delle Valli Ossolane, la gara piemontese entrata quest'anno a far parte del Trofeo Italiano Rally e che assegna anche un punteggio maggiorato per la Coppa Rally di Zona 1. Gli equipaggi delle auto storiche, invece, saranno in provincia di Vicenza al Rally Campagnolo, quinta prova del Campionato Italiano della specialità.