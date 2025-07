Fulgor Basket: due appuntamenti da non perdere 

La Fulgor Basket è lieta di annunciare due importanti momenti per tutti i tifosi rossoverdi e gli appassionati di pallacanestro del territorio. Venerdì 18 luglio alle ore 20:00, presso il ristorante “Siamo Fritti” di Omegna, si terrà una serata speciale dedicata alla presentazione ufficiale di Alessandro Voltolini, uno dei nuovi volti del roster 2025/26. Un’occasione per scambiare due chiacchiere, vivere un momento conviviale e condividere l’entusiasmo per la stagione che verrà.