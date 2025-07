Cuneo Volley: svelato il calendario asimmetrico della Superlega

La prima novità, un calendario asimmetrico, ovvero andata e ritorno non con lo stesso ordine di giornata, conseguenza soprattutto della stretta calendarizzazione con l’inizio della regular season il 19 ottobre e la conclusione il 25 febbraio. Nel suo esordio in Superlega Cuneo affronterà Padova in trasferta, mentre la prima in casa sarà contro Cisterna e sara la seconda giornata del campionato.

Cinque i turni infrasettimanali (mercoledì) che per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo saranno il 29 ottobre a Monza, poi in casa il 19 novembre contro Trento, il 3 gennaio contro Milano e il 14 gennaio contro Perugia ed infine il 18 gennaio a Verona e il 25 febbraio (ultima di regular season) a Milano. Il giorno successivo a Ognissanti (2 novembre) Cuneo ospiterà Piacenza, successivamente la domenica prima dell’Immacolata (7 dicembre) i biancoblù giocheranno in casa contro Verona, mentre a Santo Stefano andrà in scena un derby del passato con la trasferta a Modena venerdì 26 dicembre.

Sull’asimmetria del calendario e sulla calendarizzazione in generale si è espresso così il Ds Paolo Brugiafreddo: «Secondo me ci può anche stare, la novità è una novità e come tale va provata e sperimentata. L'unica cosa che può succedere, ahimè a noi è successa, è che ci si trovi una serie consecutiva di partite molto difficili; da metà girone d’andata in poi abbiamo Trento, Modena, Civitanova, Milano, Verona e Perugia e poi Civitanova, Modena, Piacenza. Parliamo di 9 partite: vuol dire più di due mesi in cui rischi di faticare a fare punti. Questo è un po' penalizzante. Se vai in filotto negativo, per la testa da un punto di vista psicologico potrebbe pesare, ma in fondo bisogna giocare contro tutti. Forse sulla carta avrei preferito qualcosa di diverso, però lo accettiamo e andremo a giocare. Dobbiamo essere subito agguerriti, perché nelle prime cinque giornate incontreremo diverse contendenti che hanno il nostro stesso obiettivo, quindi dovremo essere pronti subito».

Il Presidente Gabriele Costamagna, chiamato due volte sul palco durante la serata per la consegna dello stendardo relativo alla Supercoppa A2 vinta nell’ultima stagione e il trofeo della Promozione in Superlega. Al termine del Galà ha così commentato: «L’uscita del calendario segna l’inizio simbolico della nuova stagione, ma il nostro focus deve restare ben saldo su ciò che conta davvero. Il calendario può piacere o meno, ma abbiamo scelto di affidarci a professionisti: saranno loro a preparare al meglio ogni gara, senza farsi distrarre da giudizi preventivi. Il nostro obiettivo è chiaro e concreto: la salvezza, da conquistare con umiltà e lavoro quotidiano».

Dopodiché si è rivolto al territorio e al supporto nei confronti del Club: «La verità è che ad oggi abbiamo il bisogno di una risposta forte e concreta da parte del territorio. Le pacche sulle spalle fanno piacere, ma devono trasformarsi in impegno vero. Stiamo investendo energie, risorse e competenze per costruire qualcosa che duri nel tempo, ma questa crescita deve essere condivisa. Abbiamo bisogno che chi crede in questo progetto si esponga, ci stia vicino e ci supporti anche nelle scelte più difficili. La stagione è lunga e solo con il sostegno di tutta Cuneo potremo davvero fare la differenza».

Prima di svelare le ultime cinque giornate, chi stava seguendo la diretta gratuita YouTube, ha potuto assistere anche all’assegnazione del premio “Roberto Stracca” al miglior Ufficio Stampa di Serie A2 (stagione 24/25) alla MA Acqua S.Bernardo Cuneo nella persona della Responsabile Comunicazione Stella Testa.

Il primo “pallone d’oro” era già stato conquistato nella medesima categoria 4 anni fa, in riferimento alla stagione 2020/2021 e consegnato dal Presidente Massimo Righi l’8 dicembre 2021 direttamente al palazzetto di Cuneo prima del fischio d’inizio del match contro Siena, dal momento che il “Volley Mercato” non si era tenuto in presenza per via delle restrizioni.

Come all’epoca, come in passato la sottoscritta ha dichiarato, questa volta direttamente sul palco al momento della premiazione: «Questo riconoscimento è condiviso con tutto lo staff che con tantissima passione svolge la sua parte di supporto al prodotto finale» - sottolineando anche l’importanza dell’apporto dato dal Presidente Costamagna: «un vulcano di idee che stimolano il lavoro e la creatività di tutti».

Questo riconoscimento va a chiudere una stagione difficile, vissuta al 110% a 360 gradi dal Club e dai suoi protagonisti, davanti e dietro le quinte.

L’inizio della preparazione è fissato per il 25 agosto, ma l’invito alla Città e a tutti i sostenitori è per martedì 26 agosto al palazzetto dello sport di Cuneo per il primo allenamento.