Club76: l'U18 del Chieri ha il biglietto d'oro e vola in B1

La B2 del Chieri' 76 con l' Under 18 ha da poco acquisito i diritti dal Santena per militare nella serie B1 nella stagione 2025/2026, ormai prossima agli inizi. Santena, realtà che da qualche tempo fa parte del grande progetto del Club76, ha infatti ceduto i diritti alla società biancoblù, che ha colto con grande orgoglio l'opportunità. Grande la soddisfazione in casa Chieri '76 e Club76.

«L'acquisizione del titolo di B1 fa parte del nostro percorso di crescita per quanto riguarda il gruppo dell'Under 18 – commenta Max Gallo, direttore sportivo Chieri'76 e direttore generale Club76 - siamo contenti di poter partecipare, perchè crediamo possa essere un Campionato che possa garantire un ottimo livello di performance per le nostre ragazze. Ringraziamo la società di Santena, che fa parte del progetto Club76, per la disponibilità e lo scambio titoli. Crediamo che questo sia un altro bel segnale di collaborazione territoriale per il Club76».