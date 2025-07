BEA Chieri: Magui Drame ancora in Arancione!

Chierese d’adozione, quattro stagioni in arancione, un’annata da capitano in cui si è confermato come uno dei migliori lunghi del panorama cestistico piemontese: Magui Drame rinnova con BEA Chieri e sarà a disposizione di Coach Conti e della Prima Squadra della sua città anche per la prossima stagione sportiva.

Di origini maliane, Drame arriva a Chieri nel 2016 con un background di esperienza cestistiche importanti all’estero. Dopo la prima parentesi nel campionato di Promozione con Basket Chieri, arriva subito un triplo salto di categoria, con 5 Pari Torino che scommette di lui per affrontare il torneo di C Gold (2018-19).

Nel 2021, sposa il Progetto BEA, in un’annata trionfale chiusa con la vittoria del campionato di C Silver. Da subito, Drame innamorare il pubblico arancione con le sue schiacciate e le sue stoppate ad altissima quota, diventando presto uno dei capisaldi di un gruppo che domina il campionato.

La stagione seguente 2021-22 si accasa a Savigliano, in C Gold. Torna poi a Chieri, diventando di nuovo uno dei punti di riferimento del Progetto BEA, tra le finali Playoff per il salto in Serie B Interregionali e i tanti altri risultati ottenuti.

Resta a casa, dunque, un giocatore che è ormai un caposaldo del Progetto BEA, parte della Famiglia dei Leopardi a tutto tondo e beniamino del pubblico arancio-nero.

«Anche in questa stagione partiamo da Drame, che è ormai uno di famiglia – commenta il GM Salvatore Morena – Abbiamo combattuto insieme molte battaglie e vinto tanto. Il lavoro non è finito: ci serve ancora la sua energia e la sua voglia di vincere. Il suo impatto su questo nuovo campionato è stato impeccabile, come al solito. Continuerà ad essere un riferimento per i giovani, soprattutto nel suo ruolo, che hanno la possibilità di misurarsi in settimana ad alto livello per crescere. Sarà un’altra grande stagione da vivere insieme».

Il commento del capitano: «Sono orgoglioso di essere di nuovo il capitano di questa squadra. Lotterò con i miei compagni per difendere i nostri colori. Torniamo nella nostra casa, il PalaGialdo, e non vedo l’ora di rivedervi lì dopo una stagione lontano dalle nostre mura. Vi aspetto la prossima stagione, possiamo fare grandi cose».