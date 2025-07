A Sestriere si corre il Trail sui Sentieri dei Campioni

La partenza è fissata per le 10 in piazza Fraiteve e l’arrivo è nello stesso punto, dopo impegnativi e suggestivi passaggi sui sentieri intitolati a Gelindo Bordin, ai gemelli Dematteis, ad Annarita Sidoti e ad Ivano Brugnetti, grandi campioni del passato e del presente che hanno preparato le loro imprese più importanti lungo le vie in alta quota a Sestriere. Dopo la partenza i concorrenti salgono verso la località Monterotta, proseguono in direzione del rifugio Grangie Elp e del rifugio Les Chalmettes, per poi percorrere il sentiero Bordin, scendere lungo la strada del Colle Basset sino al fondovalle a Borgata, risalire sul sentiero Dematteis verso la diga del Chisonetto, percorrere il sentiero Brugnetti e il sentiero del Senatore, la salita di via Sauze e via Louset sino a piazza Fraiteve.

Le iscrizioni sono possibili online sul sito www.irunning.it/events/trailsuisentierideicampioni e direttamente in loco dalle 7,30 del mattino della gara.