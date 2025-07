Asti Padel Teams: decima giornata di Campionato CSI 2025

Martedì 15 luglio Arena Padel Team regola Benfatto Smash Team con un 3-0 (6-3/6-3/6-0) che la porta a 17 punti, meno uno da F.T.P. Soc. Coop., portando le probabilità di qualificazione al 56%: una sconfitta per 3-0 nel prossimo turno significherebbe Girone Silver, mentre la realizzazione di almeno un punto la manderebbe al Gold solamente se F.T.P. non dovesse riuscire ad ottenerne nemmeno uno.

F.T.P., ferma questa settimana per riposo, si trova ora quindi a 18 punti e con il 69% di probabilità di approdare al Gold: basterà ottenere lo stesso numero di set che otterrà Arena nel prossimo turno per mantenere almeno il quarto posto, in virtù del punto di vantaggio attualmente in corso.

Mercoledì 16 luglio Costa Barber Shop vince 2-1 (2-6/6-4/6-4) contro i Puntazos in un incontro dall’altissimo tasso agonistico e si porta al terzo posto a 19 punti, con una probabilità del 75% di rimanere in zona Gold ma potendo solamente guardare i risultati, poiché nell’ultimo turno il riposo toccherà proprio ai “barbieri”.

Sempre mercoledì 16 incontro combattutissimo tra le due squadre in cima alla classifica: alla fine è A-Team a spuntarla per 2-1 grazie alla vittoria al tie-break nell’ultimo set, dopo che Those Six era riuscita a vincere il primo 6-2 ed essersi fatta recuperare 4-6 nel secondo. Con questo singolo punto Those Six guadagna la qualificazione matematica al Gold ma rischia di abbandonare il secondo posto qualora dovesse perdere 3-0 nello scontro diretto con F.T.P. nel prossimo turno.

Assaggi di Silver e di Bronze negli altri due incontri di martedì 15 luglio: Treni Golf Asti Padel ha la meglio su Addominal per 2-1 (6-2/6-3/3-6) così come Net King Padel conferma il nono posto nello scontro diretto vinto 2-1 ai danni di 100k (7-5/4-6/6-1).

Nel prossimo turno quindi fari puntati su A-Team vs. Arena P.T. di martedì 22 ed F.T.P. Soc. Coop vs. Those Six di mercoledì 23: i risultati di questi due incontri decreteranno le posizioni finali di ben quattro compagini. Le squadre impegnate nelle altre sfide in programma tra martedì e mercoledì (100k-Addominal, Net King-Benfatto e I Puntazos-Treni Golf) conoscono già il proprio futuro ma potranno approfittare di questi incontri per scaldare i motori per la Seconda Fase, che darà in ogni caso a tutte l’opportunità di qualificarsi ai Playoff di settembre.

Risultati e classifica su https://www.csiasti.it/attivita-adulti/padel/campionato-estivo/regular-season-maschile-2025/