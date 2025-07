Fitarco: Campionati Italiani Targa a Rovereto

Quattro giorni, dal 17 al 20 luglio, per celebrare i Campioni Italiani Targa 2025 a Rovereto (TN), che appena due settimane fa era già stata il palcoscenico per gli Italiani Para-Archery. Sedici le società piemontese in gara rappresentate da oltre 140 arcieri, impegnati nelle divisioni ricurvo, compound e arco nudo.