Dodecarun, si riparte dalla Valle d’Aosta

Dodecarun arriva a metà strada. La decima delle venti prove in calendario (ancora in pista come in tutte le più recenti prove estive) andrà in scena sull’impianto di Saint-Christophe , a 3 chilometri circa da Aosta. Qui, con l’organizzazione dell’ Atletica Valle d’Aosta si disputerà il secondo 5000 del calendario Dodecarun (nel primo, ad Alessandria, si era visto il primato italiano SF55 di Carla Primo, che aveva fermato i cronometri dopo 18 minuti, un secondo e tre decimi.

La tappa aostana vedrà un nuovo episodio del duello in campo maschile tra Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) e Francesco Carrera (Casone Noceto), i due atleti che guidano la graduatoria assoluta di Dodecarun. Carrera, vincendo le ultime prove in pista, si è avvicinato al battistrada, dal quale lo separano soltanto 26 punti. Ma il regolamento del circuito, che nelle prove in pista assegna i punti in base non al piazzamento ma alla prestazione potrebbe portare a qualche sorpresa anche nelle graduatorie di categoria.

Un premio speciale verrà assegnato agli atleti che miglioreranno i record della manifestazione, che oggi appartengono a René Cuneaz (14’30”3) e Valeria Roffino (16’41”2).

Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche dopo nove tappe:

UOMINI. Assoluta: 1. A. Cafasso (Alpi Apuane) 558 punti; 2. Carrera (Casone Noceto) 532; 3. Sovera (Atl. Saluzzo) 470; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 394; 5. Zanotti (Atl. Pinerolo) 252. JPSM: 1. A. Cafasso 566; 2. Celestre (Atl. Alessandria) 256; 3. Perardi 240; 4. Aimar (Atl. Pinerolo) 238; 5. Pazzinetti (Sport Project VCO) e Fontana (Fulgor Prato Sesia) 230. SM35: 1. Carrera 532; 2. Sovera 502; 3. Cane (Frecce Bianche) 218. 4. Zottarelli (Atl. Alessandria) 108; 5. Vironda (Sisport) 104. SM40: 1. Arnaudo 462; 2. Santimone (Borgaretto ’75) 168; 3. Steri (Atl. Santhià) e Jahdari (Borgaretto ’75) 146; 5. Gulmini (Atl. Santhià) 100. SM45: 1. Chiocchi (Borgaretto ’75) 118; 2. Ueda (Atl. Venaria) e Desana (Frecce Bianche) 110; 4. Camanini (Run of Made) 106; 5. Stabile (Atl. Canavesana) 104. SM50: 1. Zanotti 410; 2. Scabbio (Atl.Novese) 198; 3. Agoglia (Brancaleone Asti) 143; SM55: 1. Cazzato Corciulo (Run of Made) 120; 2. Crivellari (Accademiatletica) 114; 3. Bocchio (Atl. Novese) 109. SM60: 1. Chiabrera (Brancaleone AT) 226, 2. Cabella (Run of Made) e Tomaselli (Atl.Novese) 118. SM65: 1. Zucca (Acquirunners) 234; 2. Musso (Atl.Saluzzo) 206; 3. Asti (Atl.Novese) 122. SM70 1. Torti (Verdenero) 110; 2. Grigoletto (Atl.Novese) 106; 3. Chiappero (Atl.Venturoli) 88. SM75+ Sasso (Verdenero) 80; 2. D’Amico (Avis Torino) 70; 3. Marino (Baudenasca) 66.

DONNE. Assoluta: 1. S. Cafasso (Battaglio Cus Torino) 732 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 462; 3. Primo (Borgaretto ’75) 282 ; 4. Borello (Atletica Canavesana) 262; 5. Rabbia (Brancaleone Asti) 233. JPSF: 1. S. Cafasso 520; 2. Borello 262; 3. Ierardi (Atl. Levante) 190; 4. Menditto (Atl.Alessandria) 176; 5. Cavalieri (Sisport) 166. SF35: 1. Cerutti (Sport Project VCO) 130; 2. Mates (Giannonerunning) 70; 3. Di Iorio (Runcard), Repetto (Atl.Novese) e Stefani (Brancaleone Asti) 60. SF40: 1. L’Epee (Roata Chiusani) 130; 2. Montagner (Atl.Novese) 114; 3. Marchisa (Atl.Alessandria) 100; 4. Picchianti (Atl.Trecate) 90; 5. Girardo (Torino Road Runners Club) 80. SF45: 1. Laino (Brancaleone Asti) 198; 2. Gioia (Giannonerunning) 122; 3. Capustin (Giannonerunning) 120; 4. Tomasova (Atl.Santhia) 110; 5. Bonelli (Amici di Marcello) 94. SF50: 1. Ferro 464; 2. Giusto (Atl.Pinerolo) 306; 3. Conoscenti (Borgaretto ’75) 196. SF55: 1. Primo 392; 2. Cammaleri (Borgaretto ’75) 293; 3 Rabbia 255. SF60: 1. Definis (Borgaretto ’75) 178; 2. Re (Azalai) 118; 3. Cassulino (Frecce Bianche) 100. SF65: 1. Sulis (Brancaleone AT) 130; 2 Gallia (Verdenero) e Sartorio (Frecce Bianche) 114. SF70: 1. Simoni (Bergamo Stars) 60; 2. Garrasi (San Michele), Haidau (Cheierese & Leo) e Moroni (Podistica degli Amici) 10. SF75+ 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 120. 2. Lambro (Avis Torino) 70; 3. Stefani (Baudenasca) 68.

Classifiche complete su www.dodecarun.it e www.irunning.it