Sestriere Sport Awards Film Festival 1ª Edizione

Martedì 22 luglio

Ore 11:00 | Bar QB Sestriere

Aperitivo sportivo leggendo Tuttosport

Inizia la giornata con un aperitivo e la lettura di Tuttosport, per gli amanti dello sport e delle sue storie.

Ore 17:30/19:00 | Casa Olimpia

TALK: “Il grande ciclismo” – Presentazione del libro “C’era una VUELTA” con il giornalista Beppe Conti.

Saranno presenti il Vicesindaco metropolitano della città di Torino Jacopo Suppo ed il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet

Ore 21:00 | Cinema Fraiteve

Apertura Ufficiale del Festival

“Il grande ciclismo a Sestriere”: con Beppe Conti rivivremo le emozioni della tappa Verrès-Sestriere del Giro d'Italia grazie alle immagini di RCS Sport e Aeronautica Militare Italiana.

A seguire, proiezione del film fuori concorso:

Wonderful Losers – A Different World

Per molti di noi quei ciclisti che non vincono e che non compaiono mai in televisione e sulle prime pagine dei giornali sono semplicemente dei perdenti. Sono i gregari, i “portatori d’acqua", i Sancho Panza del ciclismo professionistico. Wonderful Losers racconta la loro volontà smisurata, la loro devozione e la capacità di sopportare la fatica e il dolore per continuare la gara ad ogni costo e dare il personale contributo alla vittoria finale del loro capitano. Se cadono si rialzano e fanno di tutto per continuare la corsa: alzare bandiera bianca non è ammesso. In Wonderful Losers i nostri eroi non sono soli: il team dei medici, stipato in una piccola e claustrofobica automobile, accorre per prestare le prime cure, si lancia sull'asfalto a soccorrere chi è caduto o medica i feriti che, senza fermarsi, si agganciano ai finestrini dell’auto. Il lavoro dei medici ricorda quello di una guerra: sono sulla “linea di fuoco”, dove il ritiro non è un'opzione. I 21 giorni del Giro d'Italia sono il perfetto scenario per l'odissea dei gregari e dei loro angeli custodi, i medici di corsa.

Mercoledì 23 luglio

Ore 11:00 | Bar QB Sestriere

Aperitivo sportivo leggendo Tuttosport

Vieni a scoprire le ultime notizie leggendo Tuttosport insieme a noi. Un appuntamento imperdibile!

Ore 17:30/18:30 | Casa Olimpia

TALK con Lorenzo Fabiano e Paolo De Chiesa

Lorenzo Fabiano, giornalista sportivo e autore del film "La Valanga Azzurra", dialogherà con Paolo De Chiesa, offrendo uno spunto unico sulla straordinaria vicenda della nazionale di sci e sulle sue sfide epiche. Non perdere questo incontro esclusivo per scoprire curiosità, dietro le quinte e il racconto di un'impresa che ha segnato la storia dello sport italiano.

Ore 21:00 | Arena Cinema Fraiteve

TALK con Lorenzo Fabiano e Paolo De Chiesa

Proiezione film fuori concorso:

La valanga azzurra

“La Valanga Azzurra” ripercorre la parabola irripetibile della Nazionale Italiana di sci alpino degli anni '70, guidata dal leggendario tecnico Mario Cotelli e capitanata da campioni come Gustavo Thoeni e Piero Gros. Attraverso successi che hanno riscritto la storia dello sport italiano, come la conquista di cinque Coppe del Mondo e numerose medaglie tra Olimpiadi e Mondiali, il documentario celebra le rivalità interne, i contrasti caratteriali e i sacrifici che hanno reso invincibile questa squadra. Le testimonianze inedite dei protagonisti, intrecciate alla narrazione di Giovanni Veronesi, che rivela in questa occasione i suoi trascorsi di aspirante campione, fanno rivivere l’epopea unica di un ciclone sportivo, dagli esordi gloriosi fino a un inevitabile declino.

A seguire, proiezioni film in concorso:

Dive Dark Extreme

Io sono Varenne