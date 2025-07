È un mese di luglio decisamente “dolce” (caldo a parte) per via Cascina Nuova. Che incassa, prima il rinnovo della concessione per la struttura, poi (e questa è la notizia) l’ammissione al girone meritocratico – Girone 1 – della Serie A. Lo ha ratificato il 19 luglio scorso il consiglio della FIR riunito a Roma. A seguito delle rinunce di Rugby Paese e Lazio Rugby , la Federazione aveva la necessità di trovare due squadre che, per meriti acquisiti sul campo, fossero “adatte” a integrare l’organico del girone.

Insieme al Livorno Rugby la scelta è caduta sui gialloblù settimesi. Una bella notizia quindi per il VII Rugby Torino, la quale rende merito al lavoro di queste ultime due stagioni da parte di tutta la società, tecnici e giocatori in primis: «È con grande emozione e commozione che apprendo che il VII rugby è stato ammesso alla serie A1 – commenta con evidente soddisfazione il presidente Lo Greco -. La famiglia gialloblù meritava questo riconoscimento per l’ottimo lavoro effettuato in questi ultimi tre anni. I ragazzi hanno fatto un campionato eccezionale certificato dai 71 punti fatti, ben guidati dai tecnici. Il salto di categoria è stato meritato sul campo. Siamo tra le migliori 20 società d’Italia e questo mi riempie di orgoglio e gratitudine nei confronti di tutti coloro che dentro e fuori dal campo hanno fatto sì che il sogno si realizzasse».

Passato il comprensibile entusiasmo, da questo momento sarà compito di tutti concentrarsi sulla nuova difficile sfida che attende il VII Rugby; non solo sul campo, dove il neo-coach Giampiero De Carli sarà chiamato a valorizzare le risorse per reggere il confronto con squadre sicuramente di livello, ma a tutti i livelli. Una nuova sfida per tutti insomma, da vivere con entusiasmo e voglia di crescere ulteriormente.