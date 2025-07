A Sauze d’Oulx è tempo di Miniolimpiadi

È tutto pronto per la sesta edizione delle attesissime Miniolimpiadi, l’evento estivo più amato dai bambini e dalle famiglie di Sauze d’Oulx. Venerdì 25 luglio , il centro sportivo Pin Court si trasformerà in un piccolo stadio olimpico, pronto ad accogliere decine di giovani atleti nati tra il 2011 e il 2022.

Organizzata dallo Sci Club Sauze d’Oulx, la manifestazione è ormai un appuntamento fisso dell’estate e rappresenta molto più di una semplice giornata di sport: è un momento di festa, di crescita e di condivisione. I piccoli partecipanti si cimenteranno in discipline classiche come la corsa campestre, il salto in alto e in lungo, gare di velocità (100 metri per i più grandi, 40 per i più piccoli), oltre a prove divertenti come la gara a ostacoli, il tiro al bersaglio (dedicato ai bimbi dai 3 ai 7 anni) e il lancio del Vortex (per gli 8-12 anni).

Sotto lo sguardo attento degli allenatori, in veste di accompagnatori e giudici, ogni bambino potrà mettersi in gioco con entusiasmo, imparando a misurarsi con sé stesso e con gli altri nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo.

L’evento è ispirato ai valori olimpici tramandati da Pierre de Coubertin, con l’obiettivo di far vivere ai piccoli atleti un’esperienza che sia al tempo stesso formativa ed emozionante. Perché ogni corsa, ogni salto, ogni traguardo tagliato è un passo in più verso la crescita e la consapevolezza di sé.

«Un caloroso ringraziamento va poi a tutti gli sponsor che hanno aderito alle nostre richieste – commentano gli organizzatori dello Sci Club – oltre naturalmente a tutti coloro che da anni seguono con affetto e partecipazione le attività del nostro club, permettendoci di realizzare eventi come questo nel migliore dei modi».

La giornata si concluderà con una gustosa merenda per tutti e un ricco pacco gara, simbolo del premio più bello: la gioia di aver partecipato e condiviso un momento speciale. L’appuntamento è per le ore 9:00 di venerdì 25 luglio. Un grande in bocca al lupo a tutti i piccoli protagonisti delle Miniolimpiadi!

Questo il programma della manifestazione: