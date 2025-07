“The Doctor’s Night” riscatto sul ring

Torna sul ring Andrea Fontana, 27 anni, welter torinese della Boxing De Rua, dopo sette mesi di silenzio. Una sconfitta bruciante, quella contro Michele De Filippo per il titolo italiano, che ancora pulsa sotto pelle. «Questa volta non è solo un match - sottolinea Fontana -. È una ferita aperta che inizia a richiudersi. Non ho mai smesso di lavorare, anche quando sembrava tutto perso».

Di fronte a lui, Giulio Fiorillo, 26 anni, romano, pronto a cogliere la sua occasione. Due uomini, due storie. Ma solo uno uscirà vincitore dopo sei riprese da tre minuti, sotto le stelle di Torino e gli occhi di chi conosce il peso della caduta e la forza del ritorno.

Fontana (14 match – 12 vittorie, 2 sconfitte) vs Fiorillo (7 match – 4 vittorie, 3 sconfitte)

Cerimonia del peso: venerdì 25 luglio, ore 21 Concessionaria Red Cars, via Stampini 26/a dell’amico Daniele Limone

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SERATA

9 incontri di boxe olimpica, giovani talenti, energia pura:

Samuele Donnini (Team Bertola) vs Gabriele Ricupido (Acc. Della Boxe)

Dario Andreotti (Boxe Chieri) vs Lorenzo Bottalico (Boxing De Rua)

Anteo Zhivanaj (Boxing Pro Vercelli) vs Riyad Lahssini (Boxing De Rua)

Elena Pregliasco (Team Bertola) vs Giulia Bottalico (Boxing De Rua)

Christian Faseta (Tasso Boxing Team) vs Alexsandro Da Silva (Boxing De Rua)

Alice Moro (Team Moschitta) vs Sara Deleonardis (Boxing De Rua)

Ismail Zaher (GST Boxe) vs Andrea Laurieri (Boxing De Rua)

Dopo una breve pausa, 2 match dimostrativi:

Mattia Nurisso (GST Boxe) vs Dan Parpalac (Torakai Fighting Academy)

Andrea Lombardo (GST Boxe) vs Alfio Alessio Consoli (Orbassano Boxe)

"The Doctor’s Night" non è solo un evento.

È un viaggio nella mente di un pugile che non ha mai smesso di lottare, e del suo amico e allenatore, Stefano Abatangelo, che ha continuato a credere in lui, lo ha rimesso in piedi e gli ha dato una nuova occasione.

Un’opportunità per chi sa che cadere è umano, ma rialzarsi è da campioni.

Il ring è pronto.

Dopo una breve pausa, la Boxing De Rua torna sul ring grazie all'iniziativa della Circoscrizione 6. Domenica 28 settembre, piazza Foroni ospiterà una manifestazione di pugilato en plein air.

Start ore 20

Ingresso: 10 euro

Info: 349/1848511 – 351/8871843