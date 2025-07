Biella Motor Team: weekend d'oro

Risultati positivi nello scorso weekend per la scuderia Biella Motor Team che era impegnata su due fronti: le auto moderne erano impegnate nel Rally delle Valli Ossolane , la gara piemontese del Trofeo Italiano Rally che assegnava punti anche per la Coppa Rally di Zona 1 mentre le storiche, erano impegnate a Vicenza nel Rally Campagnolo , prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche.

Nella gara ossolana i migliori sono stati Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti, ventiseiesimi assoluti e quinti nella competitiva classe Rally4 con la loro Peugeot 208 GT Line. Sulle strade di casa Stefano Serini e Nicola Argenta (Mitsubishi Lancer Evo IX) hanno ottenuto il 42esimo posto e con esso il successo in classe N4.

Posizione numero 54 nella classifica generale per Alessandro Colombo e Matteo Grosso che per la terza volta in stagione hanno primeggiato in classe N2. Nella stessa classe si sono piazzati ottavi Stefano Mazzola e Gabriele Mazzola, anche loro su una vettura francese, che nell’assoluta sono 91esimi, sei posizioni prima di Andrea Dentella e Fabrizio Cerruti, piazzamento che è valso loro il successo in classe RS2.0 con la loro Renault Clio. Purtroppo un problema ha obbligato Alberto Corsi e Denise Bolletta al ritiro: erano in gara con una Peugeot 206 GTI di classe K10.

Al Campagnolo i migliori in classifica sono stati Luca Valle e Cristiana Bertoglio, diciannovesimi sulla loro Porsche 911 SC: si sono piazzati quinti nel 3° Raggruppamento e primi nel trofeo riservato a coloro che utilizzano pneumatici Michelin. Cinque posizioni dopo troviamo la Porsche 911 RSR di Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini, sesti nel 2° Raggruppamento. Nel trofeo riservato alle Autobianchi A112 Abarth, il navigatore Ermanno Battaglin si è piazzato nono assieme a Maurizio Ribaldone.

Invece nella gara di velocità in salita per auto storiche Cesana-Sestrière Elio Baldi, Fiat 131 Abarth Gruppo 4, ha chiuso quattordicesimo assoluto e primo di classe mentre il fratello Giovanni con la Fiat Ritmo 130 TC Gruppo A è finito ventottesimo assoluto e secondo di classe fino a 2000 cc.