Serie B Interregionale: il titolo sportivo di Collegno Basket va a GranTorino Basketball Draft

Il titolo sportivo della Serie B Interregionale di Collegno Basket attribuito a GRANTORINO BASKETBALL DRAFT : una nuova tappa nel percorso di crescita del basket sul territorio piemontese. In considerazione della collaborazione già attiva tra Collegno Basket e GRANTORINO BASKETBALL DRAFT , finalizzata allo sviluppo d’eccellenza dei giovani talenti del territorio, la FIP ha accolto l’istanza presentata da Collegno Basket per l’attribuzione del proprio titolo sportivo a GRANTORINO BASKETBALL DRAFT .

Prende cosi forma un nuovo e ambizioso capitolo nella storia della pallacanestro del territorio piemontese. Una scelta dettata dalla visione comune di crescita, continuità e sviluppo sportivo che, già negli ultimi due anni, ha legato la società alla cooperativa.

Collegno Basket ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento per il movimento cestistico piemontese. Il lavoro svolto negli ultimi anni, sotto la guida attenta del presidente Fabrizio Milone, ha creato le fondamenta solide che sposano il progetto GRANTORINO: un’iniziativa giovane ma già capace di strutturarsi con professionalità e visione, grazie all’impegno condiviso delle dirigenze.

In questi ultimi anni, GRANTORINO ha mosso i suoi passi all’interno del panorama sportivo piemontese, crescendo in sinergia con le società e contribuendo in modo significativo alla valorizzazione dei talenti locali e alla promozione dello sport come strumento educativo e sociale. La decisione presa è l’evoluzione naturale di un percorso comune.

Saranno ben 8 i giocatori che hanno iniziato il proprio percorso giovanile a Collegno e proseguiranno la crescita in GRANTORINO. Alcuni dei quali hanno già partecipato la scorsa stagione ai campionati di categoria U19 Eccellenza e alle finali nazionali dell’U17 Eccellenza.

«Un’opportunità per tutti i nostri giovani e un significativo contributo strutturale alla realtà di Collegno, siamo contenti che i nostri ragazzi possano essere i protagonisti di un progetto come quello di GRANTORINO» dichiara il presidente Milone.

«Siamo grati a Collegno Basket per la fiducia e per aver costruito nel tempo una base solida da cui poter partire – afferma invece Gianni Vitale, presidente di GRANTORINO – questo traguardo rappresenta una responsabilità importante, che affronteremo con l’ambizione di far crescere ulteriormente il movimento cestistico del nostro territorio».

Il progetto GRANTORINO è ora pronto a rappresentare la città e l’intera area metropolitana nel campionato di Serie B Interregionale, portando con sé i valori, la storia e la passione che da sempre caratterizzano Collegno Basket.