Dodecarun: Carrera vince a Saint Christophe

Francesco Carrera , 35enne di Borgosesia tesserato per i campioni d’Italia dell’ Atletica Casone Noceto , ha completato a Saint-Christophe il suo inseguimento alla vetta della classifica assoluta del circuito Dodecarun . Dopo aver vinto le prove di Trino, Alessandria e Cuneo, Carrera ha fatto suoi anche i 5000 al Meeting di Mezzofondo, decima tappa del circuito, coprendo la distanza in 14’38”5 che gli hanno assegnato 80 punti. Giornata difficile per Alessandro Cafasso, precedente leader della graduatoria, che non fa meglio di 16’29”5 (oltre un minuto oltre il suo personal best) per un ottavo posto finale. Tra i due il terzetto Proment-Vallet-Martinet (Alpi Apuane), il pinerolese Aimar, che sale al quinto posto della classifica generale, e i master valdostani Mongiovetto e Benati, che hanno onorato quella che ormai è diventata una classica del calendario non solo locale.

Tra le donne ennesimo successo per Sofia Cafasso. La ventenne del Battaglio Cus Torino ha chiuso in 17’52”7 vincendo la nuova sfida intergenerazionale con Carla Primo che, in una serata ventosa, è rimasta a 14 secondi dal suo recente record italiano over 55, stabilito nella tappa alessandrina del Dodecarun.

Dodecarun è al giro di boa. Si riparte il 13 settembre a Rivarolo (3000 in pista). Le altre tappe: 20 settembre, Casale Monferrato (AL) 5000 Storico sulla pista in terra battuta dello stadio Natal Palli; 29 settembre: Piovera (AL), Camminata del Muretto, 9 km (sostituisce il Certame di Collegno); 12 ottobre, Novi Ligure (AL), 10 km; 19 ottobre, San Paolo Solbrito (AT), Gara dei Due Mulini 11,8 km; 26 ottobre, Alessandria, 3 km (gara di contorno alla prova valida per il campionato italiano di società di marcia); 2 novembre, Cuneo, Cross, 6 km; 9 novembre, Alessandria, Cross di Forte Acqui, 6 km; 16 novembre, Venaria Reale (Torino), La Mandria International Cross, 6 km; 23 novembre, Castelletto Monferrato (AL), Giro di Dino, 18 km.

Questi i risultati della gara di Saint-Christophe

UOMINI. 1. Carrera (SM35, Casone Noceto) 14’38”5; 2. Proment (Alpi Apuane) 14’58”3; 3. Vallet (Alpi Apuane) 15’12”3; 4. Martinet 15’13”7; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 16’13”5; 6. Mongiovetto (SM40, Pont Donnas) 16’20”9; 7. Benati (SM45, Cogne) 16’21”3; 8. A. Cafasso (Alpi Apuane) 16’29”5; 9. Tahria (Alpi Apuane) 16’42”2; 10. Monteforte (Team Peretti) 16’53”3. Vincitori di categoria: SM50 D’Aprile (Sant’Orso) 16’57”5; SM55 Vierin (Sant’Orso) 16’54”0; SM60 Henry (Sant’Orso) 19’30”3; SM65 Colombini (Verde Pisello Group) 26’34”5; SM70 Ceccarelli (Sant’Orso) 25’29”0; SM80 Marquis (Atl. Monterosa Arnad) 27’15”2.

DONNE. 1. S. Cafasso (Battaglio Cus TO) 17’52”7; 2. Primo (SF55, Borgaretto ’75) 18’15”7; 3. Gradizzi (Cus Pro Patria MI) 19’04”0; 4. Baccelliere (Brancaleone AT) 19’13”7; 5. Sorici (SF35, Grifoni) 19’19”9; 6. Barailler (Pont Saint Martin) 19’20”8; 7. Montanera (SF40, Podistica TO) 19’35”6; 8. Marquet (SF45, Cogne AO) 20’05”4; 9. Bonjean (Cogne AO) 20’47”7; 10. Graziano (Atl, Vercelli) 20’50”0: Vincitrici di categoria: SF50 Joly (Cogne AO) 22’24”2; SF60 Pession (Sant’Orso) 27’54”4.

Queste le classifiche del circuito Dodecarun dopo 10 prove

UOMINI. 1. Carrera (Casone Noceto) 612 punti; 2. A. Cafasso (Alpi Apuane) 608; 3. Sovera (Atletica Saluzzo) 510; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 394; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 236; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 252; 7. Perardi (Sport Project VCO) 250; 8. Fontana (Fulgor Prato Sesia) e Pazzinetti (Sport Project VCO) 230; 10. Cane (Frecce Bianche) 206; 11. Ferrato (Atl. Saluzzo) 190; 12. Hafid (Atl. Alessandria) 186; 13. Celestre (Atl.Alessandria) 172; 14. Scabbio (Atl. Novese) 162; 15. Mazzucco (Atl. Santhià) e Pepe (Bairese) 160

DONNE. 1. S. Cafasso (Battaglio Cus TO) 807 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 462; 3. Primo (Borgaretto ’75) 452; 4. Rabbia (Brancaleone AT) 233; 5. Borello (Atl. Canavesana) 262; 6. Cammaleri (Borgaretto ’75) 255; 7. Ierardi (Atl. Levante) 190; 8. Laino (Brancaleone AT) 186; 9. Menditto (Atl. Alessandria) 176; 10. Giusto (Atl. Pinerolo) 166; 11. Cavalieri (Sisport) 162; 12. Vanni (Sport Project VCO), Tagliente (Battaglio Cus TO), Zampaglione (Battaglio Cus TO) 150.

Classifiche complete su www.dodecarun.it e www.irunning.it