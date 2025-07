Fulgor Basket: Benvenuti Kalyan Angelori e Michael Sacchettini

Kalyan Angelori Classe 2007, 190 cm per 90 kg, Kalyan Angelori arriva dalla Benacquista Assicurazioni Latina. Guardia versatile e dotata di un ottimo tiro da tre punti, entra nel gruppo rossoverde con grande voglia di crescere e contribuire alla formazione U19.

Il commento del coach:

«È un ragazzo del 2007 che dovrà farsi trovare pronto quando ci sarà bisogno. Ha un ottimo tiro da tre punti e potrà dare una gran mano alla formazione U19. Siamo felici di accoglierlo in un contesto dove potrà svilupparsi al meglio.»

Le parole di Angelori:

«Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con la Fulgor. Sono molto carico e motivato di intraprendere questo nuovo percorso cestistico e sono sicuro che, insieme ai miei nuovi compagni, ci toglieremo un sacco di soddisfazioni tutti insieme. Ci vediamo presto al palazzetto, forza Fulgor!!!»

Michael Sacchettini

Con enorme entusiasmo, la Fulgor riabbraccia Michael Sacchettini, centro classe 1995, 205 cm per 102 kg, che torna a vestire i colori rossoverdi dopo l’esperienza all’Umana San Giobbe Chiusi. Prima dello stop per infortunio, Michael ha viaggiato a 7.0 punti, 1.7 rimbalzi e 0.8 assist di media, confermandosi un lungo affidabile e di grande impatto offensivo.

Le parole del DS:

«L’idea di affiancare a Balanzoni un altro lungo di peso ci ha subito convinti. Michael ha grande talento offensivo, sa interpretare alla perfezione i giochi di pick and roll e offre soluzioni preziose ai nostri trattatori di palla. Il suo recupero sta andando bene, ma è soprattutto la determinazione con cui ha voluto tornare a Omegna ad averci conquistato.»

Le parole del DG:

«Michael ritrova la Fulgor dopo aver mosso qui i primi passi in seconda serie. La sua duttilità, esperienza e intelligenza tattica lo rendono un giocatore di assoluto valore. Siamo certi che, una volta completato il recupero, tornerà ad essere protagonista.»

Le parole di Sacchettini:

«Dopo l’infortunio al ginocchio, il mio più grande desiderio era tornare a giocare. Sono immensamente grato alla società e a Riccardo per avermi dato questa possibilità. Per me Omegna è casa: dodici anni fa qui iniziava la mia carriera da senior. È emozionante tornare dove tutto è cominciato. Sono entusiasta di aprire un nuovo capitolo insieme a voi.»

Appuntamenti da non perdere

Presentazione ufficiale di Michael Sacchettini: Martedì 29 luglio alle ore 20:00 – Pulverun, Domodossola.

Due volti, due storie, un’unica passione.