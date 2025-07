Tutti i vincitori della 1ª edizione del Sestriere Sport Awards Film Festival

La serata al cinema Fraiteve si è conclusa con la proiezione del film fuori concorso “Non dirmi che hai paura”:

Samia è una bambina somala con il sogno di diventare la donna più veloce del suo paese. Ci riuscirà, grazie al sostegno di suo padre e del suo amico allenatore Ali, arrivando fino alle Olimpiadi di Pechino 2008. Nulla però sarà semplice, Samia dovrà lottare contro un Paese tormentato da fanatismo religioso e dalla guerriglia, e scoprirà che attraversare l'Europa purtroppo è un'impresa - per molti - impossibile.

Domattina (sabato 26 luglio) alle ore 11.00 si terrà la Cerimonia di Premiazione presso il Bar QB di Sestriere alla presenza del direttore artistico Roberto Gualdi, del Sindaco di Sestriere Gianni Poncet e degli autori delle opere.

Ecco i titoli delle opere premiate dei due concorsi, cinematografico e fotografico, promossi dalla kermesse:

Concorso fotografico – scatto vincitore

“Oltre la sfida” di Adriano Boscato (Italia)

Scatto espressivo che ritrae un tennista nel momento esatto in cui si lancia verso la pallina, con gesto carico di forza e concentrazione. L’immagine racconta la potenza dello sport, mentre i colori intensi esaltano l’energia e l’emozione dell’attimo.

Concorso fotografico – menzione speciale

“Martial Art Volleyball” di Mithail Afrige Chowdhury (Bangladesh)

Un’immagine che cattura e sospende un momento di grande energia dinamica: due ragazzi si sfidano a rete con un salto potente, a piedi nudi, per colpire la palla in una sorprendente fusione tra forza ed equilibrismo. L’inquadratura, da Cox's Bazar, restituisce la forza del gioco di squadra e racconta lo sport come linguaggio universale.

Concorso fotografico – menzione speciale

“Kayak” – Claudio Berto (Italia)

Un momento catturato con attenzione; un’emozione fissata nel suo esprimersi. In kayak: l’espressione del volto, l’acqua che si sparpaglia in milioni di goccioline...Il contrasto cromatico... Tutto trasmette passione.

Concorso cinematografico – film vincitore

Io sono Varenne di Roberto Peticchia (Italia)

Uno dei cavalli più leggendari al mondo raccontato in prima persona. Una grande maestria cinematografica, arricchita da immagini di gare storiche e da una narrazione intensa. Il film restituisce in modo vibrante la potenza e la gloria di Varenne, celebre per le sue straordinarie vittorie. La bellezza delle riprese e l'approfondimento emotivo rendono giustizia alla grandezza del cavallo, regalando un'esperienza visiva ed emotiva che celebra la sua leggenda.

Concorso cinematografico – menzione speciale

Icefall di Joseph Areddy (Svizzera)

Immagini di straordinaria potenza sportiva ed estetica. Questo cortometraggio mozzafiato cattura, attimo dopo attimo, l'arduo mondo degli atleti estremi sulle cascate di ghiaccio norvegesi. Le riprese, impeccabili e cariche di suspense, offrono un'esperienza visiva intensa, mentre l'abilità tecnica e l'energia degli atleti vengono messe in risalto con una cura estetica che rende ogni scena emozionante.

Concorso cinematografico – premio “Sport per il Sociale”

Six Home di Ebad Adibpour (Iran)

Una potente riflessione sulla guerra e le devastanti conseguenze sui bambini. Con una narrazione delicata e toccante, il film denuncia l'orrore del conflitto, utilizzando il gioco come simbolo di speranza e resilienza. Un'opera che, attraverso la forza delle sole immagini, invita il pubblico a profonde riflessioni...