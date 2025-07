Sauze d’Oulx: grande successo per le Miniolimpiadi

Un evento diventato ormai una tradizione dell’estate sauzina, amato da bambini, famiglie e comunità locale, dove lo sport si fonde con il divertimento, l’amicizia e il desiderio di crescere insieme.

Alcuni piccoli atleti sono arrivati persino da Aosta, a dimostrazione del richiamo sempre più ampio di questa giornata speciale, pensata e realizzata con passione dallo Sci Club Sauze d’Oulx.

Nonostante un meteo instabile nei giorni precedenti, il cielo ha deciso di fare la sua parte regalando una splendida tregua, come a voler premiare lo spirito e l’energia positiva dell’evento. E il risultato è stato straordinario: una festa di colori, sorrisi e movimento.

Ad aprire ufficialmente le Miniolimpiadi un ospite d’eccezione: Piero Gros, leggenda dello sci italiano e medaglia d’oro nello slalom speciale ai Giochi Olimpici di Innsbruck del 1976. Con la sua presenza, ha ispirato e spronato i piccoli atleti, ricordando a tutti il valore dello sport come scuola di vita.

Le gare, organizzate con cura dagli allenatori dello Sci Club, hanno coinvolto i partecipanti in discipline classiche come corsa campestre, salto in alto e in lungo, gare di velocità (100 metri per i più grandi, 40 per i più piccoli), ma anche in prove più giocose come la corsa a ostacoli, il tiro al bersaglio (per i bambini dai 3 ai 7 anni) e il lancio del Vortex (per la fascia 8-12 anni). Ogni attività è stata pensata per valorizzare le capacità motorie dei bambini e soprattutto per regalare momenti di pura gioia.

La giornata si è conclusa con una merenda offerta a tutti i partecipanti e la consegna del tradizionale pacco gara, simbolo della vera vittoria: la gioia di aver vissuto insieme un’esperienza indimenticabile.

«Temevamo che il maltempo potesse compromettere la riuscita dell’evento – hanno dichiarato gli organizzatori – ma la risposta è stata incredibile. L’entusiasmo dei bambini e il calore delle famiglie ci hanno ripagato di ogni sforzo. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti, gli allenatori, i volontari e, naturalmente, gli sponsor che con il loro supporto ci hanno permesso di realizzare ancora una volta una giornata davvero speciale.»

Ma l’estate a Sauze d’Oulx non si ferma qui. Il prossimo fine settimana sarà il turno di Sauze Stay Bin, un evento all’insegna dello sport, del benessere e dell’inclusione che animerà il Parco Giochi, confermando il ruolo centrale del paese nella promozione dello sport giovanile.