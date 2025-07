Asti Padel Teams: undicesima giornata di Campionato CSI 2025

Martedì 22 luglio A-Team conferma la leadership battendo 3-0 Arena Padel Team, non senza faticare nel primo set conclusosi al tie-break (7-6/6-4/6-1), relegando in questo modo gli avversari al Girone Silver nella seconda fase.

Mercoledì 23 infatti F.T.P. Soc. Coop. avrebbe ottenuto il pass per il Gold con qualunque risultato nel big-match contro Those Six, terminato alla fine 2-1 per questi ultimi (6-3/2-6/6-4) che confermano quindi la qualificazione al Gold come secondi classificati, mentre F.T.P. si deve accontentare del quarto posto, poiché a pari punti con Costa Barber Shop 1973 (a riposo questa settimana) deve cedere per effetto dello scontro diretto.

Nella stessa serata lo scontro dal sapore Silver tra I Puntazos e Treni Golf Asti Padel arride ai primi che con il 3-0 e con il record di game vinti in un incontro (6-4/7-6/7-5) raggiunge gli avversari in classifica e li scavalca proprio grazie a questa stessa vittoria.

Martedì 22 100k riesce a strappare un solo punto ad Addominal vincendo l’ultimo set (3-6/3-6/6-2), ma mantiene comunque il penultimo posto anche a causa della netta vittoria per 3-0 di Net King Padel su Benfatto Smash Team (6-3/6-1/7-5), due squadre già sicure di rivedersi nel Girone Bronze.

Nella Seconda Fase della Regular Season saranno quindi tre i gironi, con le prime quattro classificate a giocarsi il Gold già sicure della qualificazione ai Playoff e che dovranno solamente stabilire gli incroci per i quarti di finale; altre quattro squadre giocheranno il Silver, ma solamente le prime tre classificate al termine del quadrangolare avranno accesso diretto ai Playoff, la quarta classificata infatti dovrà passare dallo spareggio di giovedì 11 settembre contro la prima classificata del triangolare Bronze, le cui ultime due classificate giocheranno direttamente la finale per il decimo posto nella giornata conclusiva di domenica 28 settembre.

Seconda fase che inizierà subito: sarà proprio il Bronze ad aprire le danze martedì 29 luglio e toccherà a 100k e Benfatto giocarsi la prima chance di qualificazione, mentre Net King Padel riposerà e incontrerà nuovamente Benfatto martedì 2 settembre.

Nella stessa serata debutterà anche il Silver: sul campo 3 dell’Asti Padel vedremo Treni Golf vs. Addominal mentre sul campo 4 I Puntazos vs. Arena: subito due incontri importanti per stabilire le gerarchie e un miglior posizionamente ai fini degli incroci dei Playoff.

Stesso discorso per il Gold che partira mercoledì 30: A-Team se la vedrà con F.T.P. mentre Those Six proverà a rifarsi contro Costa Barber Shop, dopo il clamoroso 3-0 dell’ottava giornata.

Al termine di questa giornata il campionato osserverà la pausa estiva per tutto il mese di agosto e l’attività riprenderà martedì 2 settembre con la seconda giornata della Seconda Fase.

