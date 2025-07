Fitarco Piemonte: European Grand Prix, Piemontesi d’argento

I successi degli arcieri piemontesi impegnati in azzurro arrivano tutti dalle squadre e nel mixedteam, e sono tutti d’argento. Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) , assieme alle compagne Boari e Rebagliati, dopo la terza posizione in qualifica, nel ricurvo femminile, si fermano solamente nella finale contro la Germania, per 0-6.

E’ invece una doppia medaglia per Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi): nella gara a squadre compound femminili, assieme a Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) e Sarti, si arrendono in finale sempre per mano della Germania (219-228), confermando la loro seconda posizione in qualifica; nel mixedteam, in coppia con Seri, a fermare la vittoria sono invece i padroni di casa dell’Olanda (149-153), il duo azzurro migliora però nettamente rispetto alla quinta posizione al termine delle 72 frecce di qualifica.

