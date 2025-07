La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 inizierà a Firenze il suo ottavo anno nella Serie A1 Tigotà

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 inizierà il suo ottavo anno nella massima categoria il 6 ottobre a Firenze contro il Bisonte. Nel weekend successivo il debutto casalingo, contro Milano.

Nella terza giornata, primo turno infrasettimanale della stagione, è in programma il primo derby con Novara (andata in trasferta). I derby con le altre due squadre piemontesi andranno in scena nella decima e undicesima giornata, rispettivamente contro Cuneo (andata in trasferta il 16 novembre) e Pinerolo (andata in casa il 23 novembre).