Davide Roncari nuovo allenatore delle giovanili del Derthona Basket

DICHIARAZIONI

Il presidente del Derthona Basketball Lab, Claudio Coffano: «Siamo molto felici che Davide abbia accettato la nostra proposta, aggiungiamo al nostro staff tecnico un allenatore di alto livello che ha fatto molto bene negli ultimi anni a Varese.” afferma il presidente bianconero “Con lui abbiamo vissuto, anche se da avversari, le più importanti sfide degli ultimi anni con l’Under 19: dalla Next Gen fino alle Finali Nazionali 2024 dove ci siamo scontrati in una combattutissima semifinale. Di lui abbiamo potuto apprezzare sia le qualità tecniche che umane con i ragazzi, e sono sicuro che saprà ulteriormente svilupparle indossando i nostri colori. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme sui campi»

Davide Roncari: «Sono molto contento di entrare a far parte di questo club. Prima di tutto devo ringraziare Andrea Ablatico, Claudio Coffano e Vanni Talpo per questa grande opportunità. Negli ultimi due anni con Andrea ci siamo incontrati tantissime volte da avversari, e questo ci ha dato modo di conoscerci meglio. Si è creato sin da subito un feeling particolare, anche con Vanni, e non ho avuto dubbi quando mi è stato chiesto se volessi entrare a far parte del loro progetto. Non vedo l’ora di cominciare, so che a Tortona c’è uno standard molto alto a livello giovanile, e con Vanni siamo in continuo contatto per delineare il prossimo futuro.» sottolinea il nuovo coach bianconero «Il lavoro in palestra, unito alla collaborazione tra tutti i componenti dello staff, sarà la chiave per costruire qualcosa di importante. So che abbiamo tutto per alzare ancora di più l’asticella, e sono pronto e carico per questa nuova, elettrizzante avventura.

Forza Leoni!!!»