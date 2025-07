Il Derthona Basketball Lab nel girone con Oleggio e le Lombarde

Nei giorni scorsi il Consiglio Federale della FIP ha reso ufficiale la composizione dei gironi e la formula del prossimo campionato di Serie B Interregionale , le squadre ammesse sono state suddivise in tre Conference (Nord – Centro – Sud), ognuna con due gironi. Il Derthona Basketball Lab è stato inserito nella Conference Nord – Girone B per la stagione 2025/26 .

Il Derthona, come nei due anni sportivi passati, affronterà il torneo senior con la formazione giovanile dell’U19 Eccellenza. La società bianconera si confronterà con una parte delle società lombarde tra cui: Social O.S.A. Milano, Sangiorgiese Basket, Basket Gallarate, Robur Saronno, Marnatese Basket, Pallacanestro Pavia, Basket Team Pizzighettone, Nervianese, Basket 7 Laghi Gazzada, Sansebasket Cremona, Campus Varese, Blu Orobica Bergamo, Bocconi Sport Milano; e con l’unica compagine piemontese inserita nel girone: l’Oleggio Magic Basket.

FORMULA La prima fase di campionato si articolerà in un girone all’italiana da 28 gare (andata e ritorno) con due turni di riposo. L’inizio del campionato è previsto nell’ultimo fine settimana di settembre (sabato 27, domenica 28). Al termine della regular season, gli eventuali Play Off o Play Out si disputeranno incrociando le formazioni del Girone A, composto da squadre provenienti da Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli.

PLAYOFF Per ogni conference si compongono due tabelloni ad eliminazione diretta tra le prime otto classificate di ogni girone. Tutte le gare saranno giocate al meglio delle tre, con la prima ed eventuale terza gara in casa della miglior classificata.

La vincente di ogni tabellone (3 squadre) sarà promossa al prossimo campionato di Serie B Nazionale. La squadra perdente della finale effettuerà uno spareggio, in campo neutro, contro le altre finaliste delle altre conference: la vincente sarà promossa la quarta promossa al campionato di B Nazionale.

PLAYOUT Le squadre classificate al 9° e 10° posto, per ogni girone, sono salve terminando anticipatamente la stagione. Le squadre classificate dall’ 11° al 14° posto di ogni conference, incrociandosi con l’altro girone della stessa e componendo due tabelloni, affronteranno al meglio delle tre gare (con prima ed eventuale terza in casa della miglior classificata) due turni eliminatori di Play Out. Le perdenti dei turni finali saranno retrocesse al campionato di Serie C.

L’ultima squadra classificata di ogni girone retrocede direttamente al campionato di Serie C.

CONFERENCE NORD

Girone A

Castel San Pietro Basket (BO), New Flying Ozzano (BO), Re Basket 200 (RE), Falconstar Monfalcone (GO), S Z Jardan Trieste, Basket Pordenone, Dinamo Gorizia, Basket Iseo (BS), Pall. Gardonese (BS), Romano Lombardo (BG), Curtatone Basket (MN), Montebelluna Basket (TV), Sporting Club Oderzo (VI), Playbasket Carrè (VI), Virtus Padova

Girone B

Derthona Basketball Lab, Oleggio Magic Basket, Social O.S.A. Milano, Sangiorgiese Basket, Basket Gallarate, Robur Saronno, Marnatese Basket, Pallacanestro Pavia, Basket Team Pizzighettone, Nervianese, Basket 7 Laghi Gazzada, Sansebasket Cremona, Campus Varese, Blu Orobica Bergamo, Bocconi Sport Milano.