BEA Chieri, Edoardo Gatti confermato per la stagione 2024-2025

Tornato in arancione nella scorsa stagione, ha da subito riconquistato l’affetto del pubblico chierese dopo la sua prima esperienza con i Leopardi in Serie D nel 2019-20.

Biellese, cresciuto nel Settore Giovanile della Pallacanestro Biella, con cui partecipa a 3 Finali Nazionali, arriva nel 2015 ad esordire nell’allora Serie C1, prima di essere aggregato alla squadra di Serie A2, con cui si guadagna anche la possibilità di scendere in campo.

Spostatosi a Torino, veste per due anni la maglia della Ginnastica Torino in Serie C Silver con cui ottiene da protagonista una storica promozione, e indossa per la prima volta la maglia dei Leopardi, dove è protagonista assoluto in una stagione di Serie D dominata ma terminata troppo presto a causa della pandemia.

Riparte poi dalla Serie D di SBA Asti, con cui ottiene ancora una volta il salto di categoria, per poi tornare alla Ginnastica Torino e quindi a BEA, dove è un fattore nella salvezza conquistata in Serie C Interregionale della scorsa annata.

«Siamo molto soddisfatti di continuare il nostro percorso con Edoardo – commenta il Direttore Sportivo Stefano Piccionne – Siamo sicuri che le sue prestazioni miglioreranno ancora, è un giocatore che conosce bene il mondo dei Leopardi e crediamo nel suo spirito di appartenenza e nella voglia di fare bene con la maglia arancione».

Le prime parole di Edoardo Gatti dopo il rinnovo con BEA Chieri: «Sono molto contento di continuare il mio percorso con i Leopardi. Lo scorso anno abbiamo dovuto regolarci con un campionato di alto livello. Questo ci servirà per la prossima stagione. Ci saranno diverse novità: soprattutto, torneremo a giocare al PalaGialdo: non vedo l’ora di rivedere tutto il nostro pubblico!»