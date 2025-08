Al via i Campionati Mondiali di twirling, la Nations Cup e i Mondiali majorettes

Prendono il via domani alla Inalpi Arena i Campionati Mondiali di twirling , la Nations Cup e i Mondiali majorettes . Una settimana di pura energia, eleganza e spirito internazionale che proseguirà fino al 10 agosto. Si tratta di tre eventi globali in un’unica, spettacolare manifestazione. Un mix di tecnica, ritmo e passione che porterà in città oltre 2400 atleti da 22 Paesi, tra cui Australia, Giappone, Stati Uniti e Canada.

Oggi la presentazione, presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte, con al tavolo dei relatori l’assessore allo sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, l’assessore allo sport e ai grandi eventi della Città di Torino, Domenico Carretta, il presidente della Federazione Italiana Twirling Gianfranco Porqueddu, la presidente della Federazione Mondiale Twirling, l’americana Sandi Wiemers, la responsabile tecnica della nazionale azzurra Sabrina Prade e il presidente del CONI regionale Stefano Mossino.

Imponenti i numeri e incalzante il programma di gare. Prende il via domani alle 8,30 con i Mondiali majorettes che vedranno sicure protagoniste nazioni come gli Stati Uniti, i Paesi dell’est tra i quali spiccano la Repubblica Ceca e la Bulgaria. Dal 4 al 7 spazio alla Nations Cup di twirling con in campo i club. Dal giorno 8 al 10 agosto il clou con i Mondiali di Twirling, che tornano a Torino tre anni dopo l’edizione 2022 disputata al Pala Gianni Asti. Sport e non solo alla Inalpi Arena, perché saranno in primo piano anche i momenti aggregativi e di condivisione tra i partecipanti e i loro accompagnatori, per un totale di circa 5000 persone, i classici addetti ai lavori, che graviteranno a Torino e nei 36 hotel coinvolti sotto il profilo logistico e dell’accoglienza (1700 le camere d’albergo occupate n.d.r.). Fondamentale per questo aspetto la collaborazione tra la Federazione Italiana Twirling, promotrice dell’evento, e lo sponsor Eticonference, con Barbara Camandona Hospitality Manager. A curare l’offerta turistica è Somewhere Tours & Events, tour operator torinese specializzato in incoming, con visite guidate, tour esperienziali e itinerari alla scoperta dei musei, delle eccellenze gastronomiche e dei paesaggi del Piemonte, in italiano e inglese, per atleti, famiglie e appassionati.

L’appuntamento si preannuncia non solo tra i più grandi eventi sportivi del Piemonte nel 2025, ma anche come un motore straordinario per l’economia cittadina, in grado di generare importanti ricadute per hotel, ristoranti, negozi e luoghi culturali, soprattutto in un mese – agosto – solitamente considerato di bassa stagione turistica. Un vero esempio di destagionalizzazione degli eventi intelligente e strategica.

Il giorno 3 agosto è fissata la cerimonia ufficiale di apertura, dalle 18 con la sfilata delle delegazioni, alla Inalpi Arena, a cui seguiranno i discorsi delle autorità presenti e il party degli atleti. Annunciata la presenza delle autorità sportive e istituzionali, cittadine e nazionali. Ogni giornata sarà un crescendo di emozioni con l’assegnazione dei titoli mondiali e la possibilità per il grande pubblico di scoprire dal vivo il fascino di una disciplina ancora poco conosciuta ma capace di stupire per spettacolarità e talento.

L’Italia, rappresentata da una squadra forte e motivata, con circa 400 atleti molti dei quali piemontesi, punta a un ruolo da protagonista. I biglietti sono disponibili su Vivaticket.

«È un orgoglio per noi aver organizzato e ospitare un evento di questa portata – ha dichiarato il presidente FITW Gianfranco Porqueddu – e ancora di più averlo fatto su espressa richiesta della Federazione Internazionale IBTF, nata ufficialmente nel 2023 in sostituzione della precedente WBTF. Un “premio” che ci è stato riconosciuto per il successo dell’edizione del Mondiale del 2022, sempre a Torino ma nell’impianto che oggi prende il nome del Pala Gianni Asti. La macchina organizzativa ha lavorato alacremente da molto tempo, è coesa e pronta a proporre una grande edizione dei Mondiali. Molta attenzione abbiamo voluto dare tanto al dettaglio quanto alla sostanza. Un ringraziamento particolare a tutte le persone dello staff che si sono prodigate nell’allestimento del grande evento. Il giorno 8 potrebbe esserci anche la presenza del nuovo presidente del CONI Luciano Bonfiglio. Ci sarà anche un ricordo particolare per una nostra twirler, Martina, grande appassionata del nostro sport che è venuta recentemente a mancare lasciando un grande vuoto nei nostri cuori. Verrà data una targa alla sua famiglia. Un ringraziamento anche ai sindaci dei comuni che hanno concesso le palestre per gli allenamenti degli atleti. Questa mattina in uno dei siti di allenamento c’era la delegazione dei canadesi, che girerà anche un film con tre loro atlete. Chiudo con un ringraziamento al Ministro dello Sport Abodi. Ovviamente alla Regione Piemonte senza il supporto della quale tutto ciò non sarebbe stato possibile».

Gli azzurri sono pronti alla grande sfida: «Difficile fare pronostici – ha detto la responsabile tecnica Sabrina Prade, in tale veste ormai dal 2021 – anche perché la concorrenza è forte e agguerrita. Il Giappone in molte delle specialità del twirling sarà assoluto protagonista. Nel corso del recente gran galà a Cantalupa, che ha rappresentato per noi una prova dei Mondiali, si è respirata la tensione dei nostri atleti per questo importante appuntamento che si svolge in casa e pertanto implica responsabilità ancora maggiori. Altresì un bello spirito di gruppo, nonostante i grandi numeri. Cercheremo di giocarci le nostre carte, soprattutto nelle prove di Team e di Gruppo artistico dove possiamo puntare al podio, senza parlare di quale gradino. Siamo emozionati e desiderosi di fare bene. Per le Majorettes sarà una prima assoluta. Le nazioni favorite sono gli Stati Uniti e quelle dell’Est, in particolare Repubblica Ceca e Bulgaria. Circa 90 in questa specialità i nostri atleti. E’ un onore essere oggi in questo contesto e anche direttore di gara».

«Numeri importanti – ha sottolineato l’assessore regionale Paolo Bongioanni – che confermano le sinergie tra sport e turismo. Indubbie le ricadute che ci saranno sull’economia del territorio durante i dieci giorni di gare. Torino e il Piemonte sono pronti a ospitare questa moltitudine proveniente da più parti del mondo. Il loro passaparola sarà fondamentale in ottica turistica».

Di sistema Torino vincente ha parlato l’assessore comunale Domenico Carretta. Grande emozione per Sandi Wiemers, presidente mondiale: «Grazie Torino per questa nuova opportunità. Tre anni fa i numeri erano inferiori. Sono molto felice di essere tornata con un evento molto più importante e poter rivedere anche tanti amici. Ringrazio le Istituzioni oggi in sala e al tavolo, a conferma dell’importanza del nostro evento».

Di equità di genere ha invece parlato Stefano Mossino, presidente CONI Regionale: «Sotto questo punto di vista lo sport deve ancora fare dei passi in avanti e un Mondiale come quello che stiamo per vivere, molto al femminile, darà un certo contributo alla causa. Consideriamo anche il valore che potrà avere la manifestazione per la sua valenza di stimolo allo sport di base, altro tema che risulta a nostro parere di assoluta rilevanza. Questo Mondiale permetterà inoltre a molti di fissare nella propria mappa di viaggio Torino per molti che ancora non la conoscevano ed essere dei veri e propri testimonial della nostra città per altri visitatori potenziali».